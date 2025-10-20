Bắt khẩn cấp cha dượng bạo hành dã man con riêng của vợ

Sáng 20/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1994), trú tại thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào trưa ngày 19/10/2025, Công an xã Cổ Đạm nhận được thông tin về việc cháu H.T.N.L. (SN 2015), trú tại thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm, hiện đang là học sinh lớp 5B trường Tiểu học Cổ Đạm bị bố dượng là Nguyễn Văn Nam bạo hành, gây thương tích.

Cha dượng Nguyễn Văn Nam bị bắt khẩn cấp vì bạo hành con riêng của vợ.

Cụ thể, theo lời kể ban đầu thì sự việc xảy ra từ tối ngày 18/10, sau khi uống rượu về, nghi ngờ cháu L. nói dối nên Nam đã dùng roi đánh liên tục vào người cháu, dùng búa đánh vào đầu gây thương tích nặng.

Thời điểm này, Nam khóa trái cửa nhà nên cháu L. không thoát ra được. Mẹ của cháu L. là chị Bàn Thị Bình, trú tại Sơn La đang đưa 2 đứa con chung về quê ngoại (cháu L. là con riêng của chị Bình).

Đến sáng ngày 19/10, cháu L. mới thoát ra được nên cầu cứu hàng xóm và được người này cùng với trưởng thôn đưa đến Trạm y tế xã sơ cứu vết thương. Nhận được thông tin, cô Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Cổ Đạm đã đến Trạm y tế dùng xe ô tô cá nhân đưa ra bệnh viện tại Nghệ An để điều trị.

Tại đây, vết thương hở trên đầu của nữ sinh được bác sĩ khâu 5-6 mũi. Khi đưa cháu đến bệnh viện, cháu L. không tự đi được, phải nhờ cán bộ Công an bồng cháu ra xe vì ngoài vết thương trên đầu thì chân cháu cũng bị sưng vù.

Hình ảnh cháu bé bị cha dượng bạo hành dã man.

Được biết, vào thời điểm tháng tháng 5/2024, cháu L. cũng từng bị người đàn ông này đánh và nhà trường đã báo chính quyền. Sau đó cơ quan Công an đã làm việc với bố mẹ cháu L. Khi trình báo sự việc với cơ quan Công an, bố mẹ cũng đã ký cam kết không tái phạm.

Liên quan đến vụ việc, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cổ Đạm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Nam đến trụ sở làm việc, kiểm tra, test nhanh ma túy và lấy lời khai.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Văn Nam để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích.”

Vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.