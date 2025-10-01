Dự kiến diện mạo tương lai công viên dọc sông Tô Lịch

UBND TP Hà Nội vừa trình chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch. Dự án sử dụng gần 738.000 m2 đất tại 12 phường nơi sông đi qua gồm: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt và Hoàng Liệt.

Sông Tô Lịch sẽ được cải tạo để trở thành điểm nhấn về cảnh quan của Hà Nội, khôi phục được yếu tố lịch sử, dải xanh liên tục điều hòa môi trường hai bên sông, là nơi con người giao lưu, học hỏi, kích thích được các hoạt động văn hóa, kinh tế, thương mại...

Khởi nguồn của Sông Tô Lịch từ đoạn cắt với đường Hoàng Quốc Việt sẽ có chiếc cổng lấy ý tưởng từ cổng làng, cây đa, bến nước, sân đình quen thuộc trong kiến trúc Việt.

Nhiều hạng mục mới sẽ hình thành gồm: cây xanh, sân đường, vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc, bãi đỗ xe, sân chơi, sân thể thao, đường cho người đi bộ...

Phần bờ kè hai bên sông lát con đường gạch đỏ, có các trạm dừng nghỉ chân. Sát bờ sông có lan can và bậc cầu thang lên xuống. Không gian triển lãm bên bờ kè là những bức tường kiểu nghệ thuật ngoài trời về lịch sử của dòng sông.

Không gian đầu sông với chiều rộng khoảng 10 m, có thể được bố trí chương trình nhạc nước mang tính chào đón. Những hiệu ứng nước có thể sử dụng chủ yếu là phun thẳng, hoặc kết hợp hướng phun đường cong, gợi hình ảnh rồng thời Lý.

Sông Tô Lịch xưa là tuyến giao thông thủy quan trọng và là đường bao kinh thành Thăng Long. Dòng sông gắn với nhiều di tích, làng nghề, chợ truyền thống, phản ánh lịch sử văn hóa vùng đất kinh kỳ.

Một chiếc cầu bắc ngang sông lấy ý tưởng từ cầu có mái tại chùa Thầy, thuộc huyện Quốc Oai cũ. Dự kiến đường cảnh quan chạy dọc tuyến sông sẽ được cải tạo, cao hơn mực nước trung bình của sông 1,02 m.

Đoạn vỉa hè được làm mới, lát gạch, có trạm dừng nghỉ. Ngôi nhà nằm nửa trên nửa dưới so với mặt đường được sơn màu đỏ như màu sắc của cổng Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Các khu vực dải cây xanh được xây bồn cao. Công trình dịch vụ và tiện ích đều được nâng cốt cao hơn ngưỡng 5 m. Tại các bồn cây bên trong có bố trí đầu chờ nước phục vụ vệ sinh, tẩy rửa phần sân đường trong trường hợp nước ngập qua 4,6 m (trong mùa mưa lũ).

Giao lộ Cầu Giấy - đường Láng là điểm kết nối trung tâm của hai tuyến vành đai 1 và vành đai 2, đồng thời có tuyến đường sắt đô thị trên cao, tạo nên khu vực sầm uất với mật độ dân cư lớn.

Tại mái kè sông Tô Lịch, chủ đầu tư cho biết sẽ nghiên cứu tác động của việc xây dựng công trình và tuyến đường trên phần kè hiện trạng. Những vị trí có nguy cơ sạt lở sẽ được gia cố, hoàn chỉnh trong quá trình thi công.

Một cây cầu dành riêng cho người và xe đạp, bên cạnh những trạm dừng nghỉ có mái. Công trình lấy cảm hứng từ các nan quạt của làng nghề làm quạt Chàng Sơn (Tây Sơn, Hà Nội). Ảnh: Thanh Hải

Việc bổ sung hệ thống nhạc nước kết hợp hiệu ứng lửa và ánh sáng sẽ mang đến điểm nhấn văn hóa, đồng thời gia tăng các hoạt động cộng đồng cho không gian đô thị và khu vực lân cận.

Đoạn qua phố Nguyễn Ngọc Vũ phần vỉa hè thông thoáng, trồng nhiều hoa phượng vĩ, bên dưới sông ẩn hiện mái nhà hình cánh buồm.

Việc tổ chức giao thông được đánh giá phù hợp với quy hoạch. Đường dạo phía dưới kết nối với vỉa hè đi bộ ven đường không tập trung vào các đầu cầu hay nút giao cắt, nhờ đó không ảnh hưởng đến an toàn của người đi bộ dọc hai bờ sông.

Dải sông ven đường Láng có diện tích rộng, thẳng, kết hợp với tuyến đường đạp xe hiện hữu, tạo sự tách biệt tự nhiên giữa giao thông cơ giới và không gian đi bộ.

Khu vực này được đánh giá thuận lợi để phát triển các chương trình biểu diễn thực cảnh, trình diễn ánh sáng laser trên mặt nước. Nội dung có thể khai thác các chủ đề văn hóa, bản sắc đặc trưng của Hà Nội và Việt Nam.

Đoạn sông thuộc phân khu giải trí và thể thao được bao bọc bởi thảm cỏ ven sông, thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động tập trung đông người, đồng thời trở thành điểm nhấn nổi bật ở cuối dòng chảy. Tại đây, việc bố trí hệ thống nhạc nước quy mô sẽ góp phần gia tăng sức hút, tạo bầu không khí sôi động, nâng tầm ảnh hưởng cho toàn khu vực.

Sông Tô Lịch dài 13,4 km, điểm đầu từ mương Nghĩa Đô (Hoàng Quốc Việt), điểm cuối thoát ra sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt, hoặc ra sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở công suất 90 m3/s. Vốn là chi lưu của sông Hồng, nhiều năm qua Tô Lịch bị ô nhiễm nặng do gián đoạn nguồn bổ cập, chủ yếu nhận nước thải, nước mưa và một phần từ Hồ Tây.

Dự án cải tạo chỉnh trang hai bên bờ sông Tô Lịch thực hiện song hành cùng dự án bổ cập nước sông Tô Lịch với mục tiêu cải tạo. chỉnh trang, làm đẹp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phù hợp với các quy hoạch của thành phố và chỉ đạo của trung ương. Ảnh: Phạm Chiểu