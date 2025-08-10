Hé lộ những chi tiết đặc biệt sẽ xuất hiện tại 'concert quốc gia' Tổ quốc trong tim tối nay

Với sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi và chiến sĩ quân đội, Tổ quốc trong tim hứa hẹn trở thành sân khấu cảm xúc sâu sắc, nói lên tiếng lòng của người Việt với quê hương, đất nước. Đêm nhạc có quy mô lớn với khoảng 50.000 người tham dự trực tiếp và hàng triệu khán giả theo dõi qua truyền hình.

Toàn cảnh sân khấu chương trình Tổ quốc trong tim nhìn từ trên cao.

Được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một trong những điểm nhấn của chương trình là sân khấu chữ V khổng lồ cao 26m - biểu tượng của Việt Nam và Chiến thắng.

Sân khấu hình chữ V đẹp rực rỡ trong chương trình Tổ quốc trong tim.

Mỗi khung hình, mỗi tiết mục đều được chăm chút tỉ mỉ, từ thiết kế sân khấu, ánh sáng, kỹ thuật âm thanh cho tới câu chuyện nghệ thuật xuyên suốt.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi thuộc nhiều thế hệ.

NSND Đăng Dương tổng duyệt tại chương trình.

Tổ quốc trong tim mang đến một câu chuyện âm nhạc 3 thế hệ: từ những giai điệu hào hùng đã gắn bó với lịch sử dân tộc, những ca khúc khắc họa khát vọng đổi mới, đến những sáng tác trẻ trung, hiện đại, phản ánh tinh thần Việt Nam hôm nay.

Một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc nhất của chương trình sẽ là khoảnh khắc hàng chục nghìn người cùng khoác lên mình màu áo đỏ sao vàng và hát vang "Tiến quân ca" tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi người dân cùng chung nhịp đập với trái tim yêu Tổ quốc.

Đặc biệt, lực lượng quân nhân thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1 - những người từng đại diện Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) - cùng nhiều vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam cũng sẽ xuất hiện.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết: "Các chiến sĩ xuất hiện ở đây là thể hiện cho sức mạnh Việt Nam, khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tự hào khi tiến bước dưới quân kỳ. Các chiến sĩ không tham gia biểu diễn âm nhạc như các nghệ sĩ, họ sẽ xuất hiện trong một phần đặc biệt của chương trình đầy trang nghiêm và giàu cảm xúc”.

Dự kiến, khán giả sẽ có cơ hội quan sát rất gần các quân nhân khi họ di chuyển trên sân.

Chương trình sẽ chính thức diễn ra vào 20h ngày 10/8 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). "Concert quốc gia” Tổ quốc trong tim hứa hẹn trở thành bữa tiệc âm nhạc, nghệ thuật, ánh sáng - nơi mọi trái tim Việt Nam cùng chung một nhịp đập tự hào.