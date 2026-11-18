Đáng chú ý, Tuấn cùng khoảng 5 người khác có hoạt động canh tác tại khu vực Đồi 5 Cho, nơi công ty trồng cây gỗ tếch.

Thời điểm này, Nguyễn Thanh Tuấn mang theo một khẩu súng tự chế giấu trong bao tải, đi vào phòng làm việc của Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường rồi nổ súng bắn vào vùng đầu ông Cường.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: CTV).

Nghe tiếng súng, nhân viên công ty chạy đến kiểm tra nhưng bị Tuấn dùng súng đe dọa. Nghi phạm sau đó bỏ trốn bằng xe máy. Ông Cường được đưa đến bệnh viện tại TP.HCM cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng công an phát hiện Tuấn tại khu vực nghĩa địa chùa Bửu Sơn, cách hiện trường khoảng 4km.

Tại đây, Tuấn dùng súng tự bắn vào đầu. Dù được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu, người này đã tử vong.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TL

Liên quan vụ án, cơ quan công an đang xác minh những người có liên quan đến nghi phạm.

Theo thông tin công bố ngày 18/11, Tuấn cùng khoảng 5 người khác, trong đó có bà Phan Thị Dung, có hoạt động canh tác tại khu vực Đồi 5 Cho. Công an đã triệu tập bà Dung và những người liên quan để phục vụ điều tra.

Đồi 5 Cho thuộc phạm vi quản lý của Công ty Lâm nghiệp La Ngà, hiện có diện tích trồng cây gỗ tếch.

Đáng chú ý, sáng 18/11, công ty dự kiến tiến hành khai thác loại cây này tại khu vực Đồi 5 Cho, một ngày sau khi xảy ra vụ nổ súng.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, mối liên hệ giữa nghi phạm với những người canh tác tại Đồi 5 Cho và các tình tiết liên quan.