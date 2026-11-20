Hé lộ kho cổ vật từ con tàu đắm Cù Lao Chàm
70 hiện vật gốm sứ từ tàu đắm Cù Lao Chàm có niên đại thế kỷ XV-XVI cùng nhiều bảo vật quốc gia, cổ vật quý được giới thiệu tại triển lãm ở Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.
Ngày 19/11, tại Bảo tàng Đà Nẵng - cơ sở 2 (phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng khai mạc triển lãm chuyên đề Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy, kết hợp lễ tiếp nhận hiện vật hiến tặng, chương trình tìm hiểu lịch sử và các hoạt động trải nghiệm văn hóa.
Điểm nhấn đáng chú ý là chuyên đề Từ bộ sưu tập tư nhân đến bí ẩn con đường Tơ lụa trên biển, giới thiệu 70 hiện vật gốm sứ từ tàu đắm Cù Lao Chàm, có niên đại thế kỷ XV-XVI.
Thông qua các bộ sưu tập, triển lãm giới thiệu những dấu ấn giao thương, giao lưu văn hóa trên biển, đồng thời tôn vinh đóng góp của các nhà sưu tập tư nhân trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản.
Triển lãm còn giới thiệu chuyên đề Thừa tuyên Quảng Nam - 555 năm mở đất, dựng nghiệp, tái hiện hành trình mở cõi, xây dựng và phát triển vùng đất Thừa tuyên Quảng Nam xưa - Đà Nẵng ngày nay, gắn với dấu mốc danh xưng Quảng Nam ra đời năm 1471.
Bảo vật quốc gia Hộp đựng Xá Lị Tháp Nhạn có niên đại khoảng thế kỷ VII–VIII, sẽ được giới thiệu đến công chúng trong tháng 11.
Nguồn: https://tienphong.vn/he-lo-kho-co-vat-tu-con-tau-dam-cu-lao-cham-post189576...Nguồn: https://tienphong.vn/he-lo-kho-co-vat-tu-con-tau-dam-cu-lao-cham-post1895766.tpo-19/11/2026 20:46 PM (GMT+7)