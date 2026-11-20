Ngày 19/11, tại Bảo tàng Đà Nẵng - cơ sở 2 (phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng khai mạc triển lãm chuyên đề Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy, kết hợp lễ tiếp nhận hiện vật hiến tặng﻿, chương trình tìm hiểu lịch sử và các hoạt động trải nghiệm văn hóa.

Điểm nhấn đáng chú ý là chuyên đề Từ bộ sưu tập tư nhân đến bí ẩn con đường Tơ lụa trên biển, giới thiệu 70 hiện vật gốm sứ từ tàu đắm Cù Lao Chàm﻿, có niên đại thế kỷ XV-XVI.

Đây là những hiện vật góp phần tái hiện hoạt động giao thương hàng hải và thời kỳ hưng thịnh của thương cảng Hội An trong lịch sử.

Cùng với bộ sưu tập gốm sứ, chuyên đề còn trưng bày 88 cổ vật thuộc bộ sưu tập Dòng chảy Việt của nhà sưu tập Phạm Văn Phát và 10 cổ vật dao găm, kiếm ngắn Đông Sơn của nhà sưu tập Lương Hoàng Long.

Thông qua các bộ sưu tập, triển lãm giới thiệu những dấu ấn giao thương, giao lưu văn hóa trên biển, đồng thời tôn vinh đóng góp của các nhà sưu tập tư nhân trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản.

Một không gian trưng bày đáng chú ý khác là chuyên đề Bảo vật quốc gia - Di sản từ lòng đất Đà Nẵng, kết nối các hiện vật gốc gồm đầu tượng thần Shiva, bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi, hạt mã não hình thú Lai Nghi

Các hiện vật phiên bản như tượng Bồ tát Tara, tượng nữ thần Devi... Qua đó, công chúng có dịp tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của các nền văn hóa cổ từng hiện diện trên vùng đất Đà Nẵng.

Triển lãm còn giới thiệu chuyên đề Thừa tuyên Quảng Nam - 555 năm mở đất, dựng nghiệp, tái hiện hành trình mở cõi, xây dựng và phát triển vùng đất Thừa tuyên Quảng Nam xưa - Đà Nẵng ngày nay, gắn với dấu mốc danh xưng Quảng Nam ra đời năm 1471.