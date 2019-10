Hé lộ cuộc gọi của "kẻ chủ mưu" đổ dầu thải với con gái sếp Công ty gốm sứ Thanh Hà

Thứ Ba, ngày 22/10/2019 08:44 AM (GMT+7)

Theo hồ sơ, trước khi vận chuyển gần 9 tấn dầu thải mang đổ xuống nguồn nước sông Đà, nghi phạm Lý Đình Vũ, được xem là "kẻ chủ mưu", đã gọi điện cho Nguyễn Thị Huyền Trang (con gái sếp Công ty gốm sứ Thanh Hà) thỏa thuận giá cả vận chuyển.

Nước sông Đà có mùi lạ Sự kiện:

Tối ngày 21-10, tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết cơ quan này vẫn đang tạm giữ hình sự Lý Đình Vũ (SN 1982, ngụ thôn Đa Tiện, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ động cơ việc đổ dầu thải "đầu độc" nguồn nước sông Đà.

Công ty CP gốm sứ Thanh Hà, nơi cung cấp nguồn dầu thải cho 3 nghi phạm đổ xuống nguồn nước sông Đà

Theo biên bản làm việc của Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) với Công ty CP gốm sứ Thanh Hà (ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, nơi cung cấp dầu thải) cho thấy hồi tháng 9 vừa qua (tháng 9-2019), Lý Đình Vũ đã liên lạc qua điện thoại với bà Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1988, con gái ông Nguyễn Đức Truyền là Chủ tịch HĐQT công ty) để đề xuất việc xử lý, tái chế dầu thải đang lưu giữ tại công ty và được bà Trang đồng ý.

Theo thỏa thuận miệng, bà Trang phải trả cho Vũ số tiền để thu gom, vận chuyển, xử lý dầu thải là 1.000 đồng/lít.

Đến sáng ngày 7-10, Vũ gọi điện cho bà Trang để thu gom dầu thải nhưng bà Trang đi vắng. Tuy nhiên, người phụ nữ này có giao lại cho ông Trần Thành Trung (SN 1975, phụ trách kho vật tư công ty) để ông này chuyển giao dầu thải cho Vũ.

Các téc dầu thải bên trong Công ty CP gốm sứ Thanh Hà

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, Nguyễn Chương Đại (người được Vũ thuê) đã điều khiển xe tải mang BKS 99C-087.83 vào trong công ty để thu gom dầu. Đi cùng xe của Đại còn có Hoàng Văn Thám

Tại đây, ông Trung đã gặp Đại và Thám để trao đổi việc chuyển giao dầu thải và giao cho ông Cường (công nhân công ty) hỗ trợ Đại và Thám trong việc hút dầu thải.

Nhóm người này đã sử dụng bơm có sẵn trên xe để hút dầu thải từ 4 téc và các thùng dầu còn lại. Sau khi thu gom xong, trọng lượng dầu thải trên xe mà Vũ đã thu mua khoảng 8.830 kg (theo phiếu cân số 8063 của công ty). Sau khi Vũ chở dầu thải đi, bà Trang cũng chưa thanh toán số tiền theo thỏa thuận và không liên lạc được với Vũ.

Làm việc với Cục Cảnh sát môi trường, ông Trần Trung Thành (Phó giám đốc, đại diện công ty) thừa nhận hành vi vi phạm trong quản lý và chuyển giao chất thải nguy hại (là dầu thải) theo quy định. Công ty đã không ký hợp đồng, không thẩm định tư cách pháp nhân và chức năng của đơn vị tiếp nhận dầu thải trước khi chuyển giao.

Lý Đình Vũ, người đã gọi điện cho con gái sếp Công ty CP gốm sứ Thanh Hóa để lấy dầu thải

Qua tìm hiểu, vào năm 2016, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP gốm sứ Thanh Hà số tiền 160 triệu đồng vì chưa có giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt. Tiếp đó, năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ đưa ra kết luận kiểm tra về bảo vệ môi trường tài nguyên nước, trong đó nêu các tồn tại của công ty này như: Chưa có giấy phép khai thác sử dụng nước và giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; chưa nộp đủ phí bảo vệ môi trường...

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 8-10, tại đường giao thông liên xã Phú Minh - Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ việc một số đối tượng đổ trộm dầu thải xuống mặt đường và chảy xuống suối Trầm thuộc xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến đến hồ Đầm Bài (là nơi cung cấp nước cho Nhà máy nước sạch Sông Đà), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và nguồn nước cung cấp cho Nhà máy nước sạch Sông Đà.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng, Công an huyện Kỳ Sơn tổ chức các hoạt động xác minh điều tra để làm rõ đối tượng đã xả chất thải nguy hại tại khu vực suối Trầm.

Chiếc ôtô được các đối tượng dùng để chở dầu thải mang đi đổ

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16-10, Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án hình sự về tội " Gây ô nhiễm môi trường " theo quy định tại Điều 235 Bộ luật hình sự năm 2015 để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

Đến chiều ngày 18-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám để phục vụ điều tra. Do tính chất phức tạp của vụ án, ngày 17-10, Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Công an huyện Kỳ Sơn chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình (PC02) thụ lý, điều tra.

Ngày 20-10, Lý Đình Vũ đã đến Công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú. Sau đó, Vũ được di lý, bàn giao cho Công an tỉnh Hoà Bình điều ra, làm rõ.