Vụ nước sạch sông Đà: Công an làm việc với con gái ông chủ công ty gốm sứ

Vụ nước sạch sông Đà: Công an làm việc với con gái ông chủ công ty gốm sứ

Thứ Hai, ngày 21/10/2019 17:29 PM (GMT+7)

Sau khi đến làm việc tại Công ty Thanh Hà, Công an đã an đã mời Trang và Trung đi cùng để phục vụ công tác điều tra.

Nước sông Đà có mùi lạ Sự kiện:

Xe ôtô tải các nghi phạm chở dầu thải đổ xuống nguồn nước sông Đà

Chiều 21/10, ông Nguyễn Đức Truyền - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gốm sứ Thanh Hà (thị xã Phú Thọ, Phú Thọ) cho biết, ngày 19/10, Đoàn kiểm tra gồm Cục Cảnh sát Môi trường và Công an tỉnh Hòa Bình đã đến làm việc tại Công ty Thanh Hà.

Sau khi kết thúc buổi làm việc, Công an mời luôn bà Nguyễn Thị Huyền Trang, SN 1988 (con gái ruột ông Truyền), hiện là cán bộ Phòng Kinh doanh và ông Trần Thành Trung (SN 1975), cán bộ Phòng Vật tư kiêm Thủ kho đi cùng để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Trước đó, khoảng 21h30 ngày 8/10, tại đường giao thông liên xã Phú Minh - Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ việc một số đối tượng đổ trộm dầu thải xuống mặt đường và chảy xuống suối Trầm thuộc xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến đến hồ Đầm Bài (là nơi cung cấp nước cho Nhà máy nước sạch Sông Đà), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và nguồn nước cung cấp cho Nhà máy nước sạch Sông Đà.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng, Công an huyện Kỳ Sơn tổ chức các hoạt động xác minh điều tra để làm rõ đối tượng đã xả chất thải nguy hại tại khu vực suối Trầm.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/10, Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo quy định tại Điều 235 Bộ luật hình sự năm 2015 để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

Đến chiều 18/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám để phục vụ điều tra. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã xác định được 2 xe ôtô nghi vấn liên quan việc đổ chất thải mang BKS 99C-087.83 thuộc Công ty TNHH TM và vận tải du lịch Minh Phương (ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thu gom chất thải không nguy hại và xe ôtô 4 chỗ BKS 89A-137.66, do Nguyễn Văn Quyền (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) đứng tên.

Lý Đình Vũ được xem là kẻ chủ mưu đổ dầu thải xuống nguồn nước sông Đà đã ra cơ quan công an đầu thú - Ảnh: Báo CAND

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 đối tượng trên khai: Ngày 6/10 được Lý Đình Vũ thuê lái ôtô tải BKS 99C-08783 đi từ tỉnh Bắc Ninh đến Công ty Gạch, gốm sứ Thanh Hà (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) lấy chất thải bơm vào 10 thùng chứa (khoảng 10 m3) rồi đến Công ty TNHH Cơ khí Cao su K90 (xã Chí Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) gửi xe. Đến tối 8/10, cả hai sử dụng 2 ôtô trên chở chất thải đến suối Trầm thuộc khu vực xóm Quyết Tiến (xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) đổ chất thải, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Do tính chất phức tạp của vụ án, ngày 17/10, Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Công an huyện Kỳ Sơn chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình (PC02) thụ lý, điều tra. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục điều tra, củng cố các tài liệu, chứng cứ có liên quan vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.