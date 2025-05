Hàng trăm người bị say nắng khi chờ chiêm bái xá lợi Đức Phật

Tối 4/5, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết hơn 50 y bác sĩ (buổi sáng) và hơn 30 người (buổi tối) ứng trực tại chùa Thanh Tâm, huyện Bình Chánh, hai ngày qua để hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân. Đây là nơi tôn trí xá lợi Đức Phật Thích Ca - bảo vật quốc gia Ấn Độ, thu hút hàng nghìn người khắp mọi miền đến chiêm bái.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, diễn ra tại TP HCM từ ngày 6 đến 8/5. Xá lợi Đức Phật được tôn trí ở chùa Thanh Tâm đến trưa 8/5, sau đó lần lượt đưa về Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh), chùa Quán Sứ (Hà Nội), chùa Tam Chúc (Hà Nam) để người dân chiêm bái.

Các y bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển người bị say nắng lên xe cứu thương, ngày 4/5. Ảnh: Sở Y tế TP HCM

Theo ông Thượng, mật độ tập trung người rất đông tại các nhà chờ, người dân xếp hàng dài dưới thời tiết nắng nóng có lúc lên đến 34-35 độ C, dẫn đến không ít trường hợp say nắng, say nóng. Trong thời gian diễn ra các hoạt động, ngành y tế tiếp tục bố trí lực lượng thường trực, với hai phòng y tế cố định ngay tại chùa.

Ngoài ra, hai lều y tế dã chiến cùng 10 xe cứu thương luôn túc trực tại chỗ, trang bị đầy đủ dụng cụ cấp cứu cần thiết, có cả thiết bị làm mát chống say nắng do Cục Quân y hỗ trợ. Khi có người cần sơ cứu, tình nguyện viên tiếp cận, sử dụng băng ca hoặc xe lăn di chuyển bệnh nhân về lều y tế để y bác sĩ xử trí. Cần thiết, lực lượng 115 sẽ huy động thêm đội ngũ chi viện, xe cứu thương hai bánh.

Những bệnh viện khu vực gần chùa như Bình Chánh, Trưng Vương, Bình Dân, Nguyễn Trãi, Chấn thương chỉnh hình, Quận 11, Triều An, Gia An 115, Quốc tế City... hỗ trợ chuyên môn cho các êkíp ứng trực và tiếp nhận trường hợp nặng.

Đông đúc người đến chiêm bái xá lợi Đức Phật trong bảo tháp của chùa Thanh Tâm. Ảnh: Quỳnh Trần

Để đảm bảo sức khỏe khi chờ chiêm bái xá lợi Đức Phật, Sở Y tế khuyến cáo người dân nên mang theo nón, ô che nắng, nước uống, thức ăn nhẹ. Người có bệnh mạn tính cần uống thuốc theo đúng chỉ định.

Không chen lấn, xô đẩy khi tham gia hành lễ để tránh té ngã, chấn thương. Nếu cảm thấy mệt, chóng mặt, nên báo ngay với người đi cùng, tìm chỗ mát nghỉ ngơi và liên hệ tình nguyện viên hoặc lều y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.