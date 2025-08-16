Rơi xuống hầm cống trong khuôn viên nhà thiếu nhi, 1 người tử vong

Ngày 16-8, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại khuôn viên Nhà thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk (thuộc địa bàn phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra khỏi hầm cống và đưa đi cấp cứu nhưng anh H. đã tử vong

Nạn nhân được xác định là anh N.V.H. (SN 1988, ngụ xã Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai), nhân viên Công ty CP đầu tư xây dựng và kỹ thuật môi trường Thủy Siêu (tỉnh Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, anh N.V.H. cùng một thợ phụ nhận hợp đồng thi công gói thầu sửa chữa hầm cống trong khuôn viên Nhà thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk.

Trong lúc thi công, anh H. không may bị rơi xuống hố và mất tích.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an phường Tuy Hòa đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm, đưa anh H. lên và đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Được biết, công trình thi công gói thầu sửa chữa hầm cống trong khuôn viên Nhà thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk do Ban quản lý Dịch vụ công ích Tuy Hòa làm chủ đầu tư.