Hàng chục tỷ tiền hối lộ 'qua tay' vợ chồng cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga

Được sếp 'bật đèn xanh' cho nhận hối lộ

Viện KSND Tối cao vừa hoàn thành cáo trạng truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử 55 bị can phạm tội “đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Trong cáo trạng, nếu ở nhóm tội “đưa hối lộ” có trường hợp bị can Lê Thị Thu Hà (SN 1985, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) dù là cháu ruột cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, nhưng quá trình làm thủ tục vẫn phải chi đến 9 tỷ đồng “bôi trơn” các chuyên viên thì ở nhóm “nhận hối lộ” có bị can Lê Hoàng (SN 1977, chồng cựu Cục trưởng Trần Việt Nga) đã nhận hơn 7 tỷ đồng và chiếm hưởng cá nhân gần 1 tỷ đồng.

Do nhận hối lộ số tiền lớn, bị can Lê Hoàng và vợ đều bị truy tố theo khoản 4, Điều 154 Bộ luật Hình sự, với khung phạt lên đến tù chung thân.

Theo Viện Kiểm sát, trước khi khởi tố bị can Lê Hoàng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế). Hành vi nhận hối lộ của Hoàng xảy ra trong thời gian làm cán bộ cấp dưới của vợ, lần lượt giữ chức Trưởng phòng Tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm (thuộc Cục An toàn thực phẩm).

Từ tháng 7/2018 – 6/2019, Phòng Tiêu chuẩn và kiểm nghiệm được phân công thực hiện thẩm xét hồ sơ, tham mưu cho lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm ký Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm thực phẩm, bị can Lê Hoàng báo cáo cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong về cá nhân, doanh nghiệp đưa tiền cho chuyên viên “cảm ơn” vì đã hướng dẫn, hỗ trợ họ khi làm thủ tục với mức trung bình 4 triệu đồng/hồ sơ. Cục trưởng Phong lập tức đồng ý chủ trương nhận tiền.

Được sếp “bật đèn xanh”, Lê Hoàng nhanh chóng triển khai xuống các chuyên viên, đồng thời quán triệt tỉ lệ ăn chia tiền ngoài đối với mỗi bộ hồ sơ, khi doanh nghiệp hoặc cá nhân đến “gõ cửa” Cục An toàn thực phẩm.

Cục trưởng Trần Việt Nga và chồng là bị can Lê Hoàng.

Cơ chế ăn chia 'chuyên viên 30%, lãnh đạo 70%'

Hoàng chỉ đạo mỗi chuyên viên 1 hưởng 30%, chuyên viên 2 nhận 200.000 đồng và Cục trưởng hưởng 30%/hồ sơ. Số tiền còn lại, Hoàng cùng cấp phó Nguyễn Thị Phương Lan thống nhất chia cho lãnh đạo Phòng và đưa vào quỹ sử dụng chung.

Với vai trò là Trưởng phòng Phòng Tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, bị can Lê Hoàng đã thẩm định, trình lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm ký 2.117 Giấy tiếp nhận sản phẩm, nhận tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Số này, Hoàng chiếm hưởng 474 triệu đồng.

Giai đoạn từ tháng 11/2021 – 4/2023, Hoàng chuyển sang làm Trưởng phòng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, tiếp tục thẩm định 5.727 bộ hồ sơ. Do đã “thuộc lòng” cơ chế ăn chia trong việc nhận tiền hối lộ nên bị can không bàn bạc hay thống nhất với các cộng sự mà giao Hoàng Thanh Hà (Phó trưởng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm) làm đầu mối gom tiền hối lộ từ các chuyên viên, nhân viên cấp dưới.

Cơ quan tố tụng xác định, trong thời gian giữ chức Trưởng phòng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, bị can Lê Hoàng nhận thêm 5 tỷ đồng từ cấp phó Hoàng Thanh Hà.

Số tiền này, Hoàng đưa cho cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong 1,5 tỷ đồng, chuyển cho Đỗ Hữu Tuấn (Phó Cục trưởng) 2 tỷ đồng và cho Nguyễn Hùng Long (Phó Cục trưởng) 500 triệu đồng.

Còn lại, Hoàng chia cho Lê Mạnh Hùng (khi đó là cấp phó cho Hoàng) 100 triệu đồng, chia cho Hoàng Thanh Hà 100 triệu đồng, chuyển vào quỹ phòng 200 triệu đồng. Riêng cá nhân bị can Hoàng chiếm hưởng khoảng 500 triệu đồng.

Viện kiểm sát kết luận, chồng của nữ Cục trưởng Trần Việt Nga, phải chịu trách nhiệm về tổng số tiền nhận hối lộ là hơn 7 tỷ đồng, bao gồm cả hai giai đoạn giữ chức trưởng phòng của hai phòng chuyên môn thuộc của Cục An toàn thực phẩm. Cá nhân bị can Hoàng hưởng lợi bất chính tổng cộng 974 triệu đồng.

Theo Viện Kiểm sát, hành vi của bị can Lê Hoàng giữ vai trò giúp sức cho cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong cùng hai cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.

Hiện bị can Hoàng mới nộp lại 480 triệu đồng trong số tiền chiếm hưởng bất chính. Trong khi, nữ Cục trưởng Trần Việt Nga bị cáo buộc nhận hối lộ 8,5 tỷ đồng.