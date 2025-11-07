Hàng chục hộ dân Đắk Lắk phải rời nhà ngay sau bão Kalmaegi

Khuya ngày 6/11, hơn 40 hộ dân tại thôn Phước Nhuận, xã Xuân Phước (Đắk Lắk) đã phải di dời khẩn cấp lên vùng cao sau khi nước lũ đột ngột dâng cao.

Ghi nhận của PV VietNamNet cho thấy, khoảng 23h45 tối 6/11, tại thôn Phước Nhuận, nước lũ bất ngờ dâng cao đột ngột khiến người dân hốt hoảng. Cả một vùng rộng lớn bị ngập sâu hơn 1m, nước tràn vào nhà cửa xung quanh.

Nước dâng cao khiến một đoạn đường dài bị chia cắt. Ảnh: Hải Dương

Ngay sau đó, toàn bộ người dân trong thôn đã khẩn trương di dời đồ đạc, gia súc đến nhà văn hóa và một điểm trường trong thôn. Đến khoảng 2h ngày 7/11, toàn bộ người dân trong thôn đã di dời đến nơi an toàn.

Chị Trương Thị Hồng Phúc cho biết, do nước lên nhanh nên cả gia đình 7 người phải di dời lên khu vực kho xăng trong thôn để tránh lũ. Nhờ chủ động di dời đồ đạc, vật dụng và gia súc.. nên không gây thiệt hại lớn.

Theo chị Phúc, vào năm 2009, nước lũ cũng đột ngột dâng cao khiến bà con phải bỏ nhà chạy lũ, thời điểm đó vùng sâu nhất nước ngập sâu hơn cả mét.

Ông Phạm Văn Dạng nhận định, bão số 13 – Kalmaegi là một siêu bão gây thiệt hại lớn, nước lũ lần này dự đoán có khả năng sẽ ngập bằng năm 2009. Thời điểm đó, bà con cũng phải chạy lũ vì nước ngập cao hơn đầu người.

Theo ông Phan Quốc Thành (đại diện ban tự quản thôn Phước Nhuận), có khoảng 40 hộ với 100 nhân khẩu trong khu vực ngập lút đã được sơ tán đến trường học và hội trường thôn để bảo đảm an toàn.

“Trước khi bão số 13 đổ bộ, địa phương đã rà soát, lập danh sách chủ động di dời 20 hộ đến nơi an toàn. Tuy nhiên do nước lũ dâng cao nên địa phương đã phối hợp sơ tán thêm khoảng 20 hộ để tránh lũ”, ông Thành nói.

Dưới đây là hình ảnh mà PV VietNamNet ghi lại tại thôn Phước Nhuận, xã Xuân Phước lúc 23h40 tối 6/11 đến 2h sáng 7/11:

Do nước lên nhanh từng phút nên bà con phải rời khỏi nhà ngay trong đêm. Ảnh: Hải Dương

Người dân khẩn trương di dời đồ đạc chạy lũ trong đêm. Ảnh: Hải Dương

Gia súc được bà con di dời lên vùng cao hơn. Ảnh: Hải Dương

Chỉ trong vòng 30 phút nước ngập cả một đoạn đường dài. Ảnh: Hải Dương

Chị Trương Thị Hồng Phúc cho biết, hơn 16 năm qua lũ mới lặp lại. Ảnh: Hải Dương

Một người dân đi lạc vào thôn được di dời lên vùng an toàn. Ảnh: Hải Dương