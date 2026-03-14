Mỹ điều 2.500 lính thủy đánh bộ và tàu tấn công đổ bộ đến Trung Đông?

Theo hãng tin AP, thông tin ban đầu về việc triển khai lính thủy đánh bộ đến Trung Đông được đưa tin bởi tờ Wall Street Journal. Sau đó một quan chức Mỹ giấu tên cũng xác nhận với AP về điều này.

Quan chức này cho biết 2.500 lính thủy đánh bộ được điều đến Trung Đông là từ các đơn vị trực thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31, trong khi tàu tấn công đổ bộ vừa nhận nhiệm vụ là USS Tripoli.

Tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli xuất hiện bên cạnh một tàu kéo nhỏ ở ngoài khơi bờ biển Philippines vào năm 2022. Các nguồn tin cho biết tàu này vừa được điều động đến Trung Đông - Ảnh: AP

Các đơn vị viễn chinh hải quân có khả năng thực hiện các cuộc đổ bộ đường biển, nhưng họ cũng chuyên về tăng cường an ninh tại các đại sứ quán, sơ tán dân thường và cứu trợ thiên tai.

Vì vậy, việc triển khai lính thủy đánh bộ đến Trung Đông không nhất thiết cho thấy một chiến dịch trên bộ sắp diễn ra hoặc sẽ diễn ra.

Theo những hình ảnh do quân đội công bố, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31 cùng với USS Tripoli và các tàu tấn công đổ bộ khác chở lính thủy đánh bộ đang hiện diện ở Nhật Bản và đã ở khu vực Thái Bình Dương trong vài ngày.

Vệ tinh thương mại đã phát hiện tàu Tripoli di chuyển một mình gần đảo Đài Loan (Trung Quốc), cách vùng biển ngoài khơi Iran hơn một tuần di chuyển.

Đầu tuần này, Hải quân Mỹ có 12 tàu - bao gồm cả tàu sân bay USS Abraham Lincoln và 8 tàu khu trục - hoạt động ở biển Ả Rập.

Nếu tàu USS Tripoli - một tàu sân bay hạng nhẹ - gia nhập hạm đội này, nó sẽ là tàu chiến lớn thứ hai sau USS Lincoln ở vùng biển này.

Mặc dù tổng số binh sĩ Mỹ đóng quân tại Trung Đông chưa được xác định rõ, nhưng riêng căn cứ không quân Al-Udeid (Qatar ), một trong những căn cứ lớn nhất trong khu vực, thường có khoảng 8.000 binh sĩ Mỹ đóng quân.