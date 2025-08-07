Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm.

Hàn Quốc là nền kinh tế thứ tư châu Á và thứ 10 thế giới trong năm 2024. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Về chính trị, hai bên duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Giao lưu cấp cao tiếp tục được duy trì bằng nhiều hình thức linh hoạt, qua đó không ngừng củng cố lòng tin chính trị.

Về quốc phòng - an ninh, trao đổi đoàn và các cơ chế đối thoại được triển khai thường xuyên.

Hàn Quốc tiếp tục là đối tác đầu tư số một của Việt Nam, là thị trường cung cấp khách du lịch số hai, nước cung cấp ODA số hai, đối tác thương mại số ba, thị trường tiếp nhận lao động số ba của Việt Nam.

Năm 2024, kim ngạch song phương đạt 81,5 tỷ USD, tăng 7,3% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 25,6 tỷ USD, tăng 9,1%.

Về hợp tác lao động, hai bên đã ký gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) vào tháng 6/2023, với hiệu lực 2 năm kể từ ngày ký.

Năm 2024, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường lao động ngoài nước lớn thứ ba của Việt Nam. Khoảng 7.900 lao động EPS được Hàn Quốc tiếp nhận, nâng tổng số lao động Việt Nam tại Hàn Quốc lên khoảng 88.000 người.

Về hợp tác khoa học công nghệ, hai bên duy trì cơ chế họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc cấp bộ trưởng. Các tập đoàn lớn công nghệ cao của Hàn Quốc đầu tư vào Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) của Việt Nam. Trong đó, SK tài trợ vốn và chương trình nghiên cứu cho doanh nghiệp Việt Nam, Samsung thành lập phòng nghiên cứu Samsung Innovation Campus...

Năm 2024 ghi nhận 4,6 triệu lượt người Hàn Quốc đến Việt Nam và 600 nghìn người Việt Nam tới Hàn Quốc.

Khoảng 320.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, trong đó gần 100.000 người là lưu học sinh. Hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn và Lý Tinh Thiện gồm khoảng 1.000 người.