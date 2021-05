Hải Phòng: Trưởng công an quận Đồ Sơn tạm nghỉ làm, đi chữa bệnh sau khi đơn vị này bị tố cáo sai phạm

Thứ Hai, ngày 17/05/2021 16:19 PM (GMT+7)

Trong thông báo gửi tới Quận ủy Đồ Sơn, phía Công an TP.Hải Phòng có nêu đơn vị cho đại tá Trần Tiến Quang, Trưởng Công an quận Đồ Sơn được tạm nghỉ làm việc để đi chữa bệnh.

Ngày 17/5, tại quận Đồ Sơn, lãnh đạo phòng nghiệp vụ của Công an TP.Hải Phòng đã có buổi làm việc với Công an quận Đồ Sơn, lãnh đạo Quận ủy Đồ Sơn thông báo về việc đơn vị đồng ý cho đại tá Trần Tiến Quang, Trưởng Công an quận Đồ Sơn được tạm nghỉ làm việc để chữa bệnh theo nguyện vọng của cá nhân ông này.

Trong thời gian Trưởng công an quận Đồ Sơn tạm nghỉ đi chữa bệnh, Công an TP Hải Phòng giao thượng tá Nguyễn Xuân Đài, Phó trưởng Công an quận phụ trách các hoạt động của đơn vị

Trước đó, ngày 11/5, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm gian 3 cán bộ Công an quận Đồ Sơn về hành vi làm sai lệch hồ sơ.

Nhóm cán bộ bị khởi tố gồm trung tá Đinh Đình Việt - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy; Thượng úy Đỗ Hữu Dũng - Phó đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Thượng úy Nguyễn Viết Công - cán bộ Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội của Công an quận Đồ Sơn.

Vụ việc liên quan tới đơn tố cáo của nguyên Thiếu tá Trịnh V.K tố cáo lãnh đạo, cán bộ Công an quận Đồ Sơn đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án tại quán Karaoke Hải Sơn 86 (phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, Hải Phòng) bị phát hiện ngày 13/11/2020 và thả 25 người có hành vi sử dụng ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước khi tố cáo nhiều cán bộ Công an quận Đồ Sơn có sai phạm, nguyên Thiếu tá Trịnh V. K đã viết đơn xin ra khỏi ngành công an.

Theo chia sẻ của ông K, vì không chịu nổi những sai phạm diễn ra tại cơ quan, với lòng tự trọng của bản thân, ông quyết định làm đơn ra khỏi ngành dù biết hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.

Được biết, từ ngày 17/5, Công an TP. Hải Phòng giao Thượng tá Nguyễn Xuân Đài, Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn phụ trách các hoạt động của đơn vị này.

