Cập nhật bão số 5 (Kajiki): Tâm bão đang ở Hà Tĩnh, gió quần thảo liên hồi

Thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh) xả lũ vào lúc 20h

Theo báo cáo vận hành của nhà máy, đến chiều 25/8, mực nước hồ ở cao trình 62.12/70.00m. Lưu lượng nước về hồ là 80m3/s; lưu lượng nước điều tiết qua tràn 0m3/s; lưu lượng nước phát điện qua tổ máy 4m3/s.

Cao trình mực nước hạ lưu là 21.70m. Tổng lượng mưa đo được từ 00h-16h00 là 74.4mm.

Nhằm hạn chế ảnh hưởng do mưa lớn gây ra cho công trình và vùng hạ du, nhà máy đã quyết định điều tiết xả tràn.

Nhà máy thủy điện Hố Hô sẽ điều tiết qua tràn với lưu lượng dự kiến khoảng từ 20m3/s đến 500m3/s tùy theo lưu lượng nước về hồ. Thời gian bắt đầu điều tiết qua tràn vào lúc 20h ngày 25/8.