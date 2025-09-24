Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (24/9), ở khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 23/9 đến 3h ngày 24/9 cục bộ có nơi trên 50mm như: trạm Nậm Lúc (Lào Cai) 59.0mm, trạm Quế Phong (Nghệ An) 72.8mm, trạm Sơn Lâm (Hà Tĩnh) 50.2mm, …

Từ đêm 24/9 đến hết đêm 25/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn

Ngoài ra, sáng 24/9, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Chiều tối và đêm 24/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng kéo dài đến hết đêm 26/9 với tổng lượng mưa từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9 phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 24/9:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ, cao nhất 33–35 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, có nơi dưới 21 độ; cao nhất 32–35 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ; cao nhất 32–35 độ. Có mây, ngày nắng; đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ; cao nhất 31–34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ; cao nhất 31–34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19–22 độ; cao nhất 25–28 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ; cao nhất 30–33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ, cao nhất 31–33 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.