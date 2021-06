Hai nhân viên y tế BV Thanh Nhàn mắc COVID-19 khi điều trị bệnh nhân dương tính

Thứ Năm, ngày 03/06/2021 12:38 PM (GMT+7)

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 1/6 đến nay, TP có 14 ca mắc là F1 cách ly tập trung chuyển thành F0 và 2 ca mắc là nhân viên y tế.

Ngày 3/6, báo cáo tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, từ ngày 1/6 đến nay TP có 14 ca mắc là F1 cách ly tập trung chuyển thành F0 và 2 ca mắc là nhân viên y tế.

Cụ thể, trong 14 ca mắc là F1 cách ly tập trung chuyển thành F0 có 1 trường hợp ở trường Cao đẳng Đường sắt, 2 trường hợp ở Khu nhà ở Tứ Hiệp, 2 trường hợp ở Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc, 2 trường hợp ở Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội, 2 trường hợp ở Khu ký xá Trường Đại học FPT và 5 trường hợp ở trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Ngoài ra, 2 nhân viên y tế tại Bệnh viện Thanh Nhàn được ghi nhận mắc bệnh trong quá trình chăm sóc, điều trị trực tiếp người bệnh mắc COVID-19.

Hiện Hà Nội còn 48 điểm phong toả tại 15 quận, huyện với 7.702 người.

Ông Hạnh nhận định, mặc dù các ổ dịch đã được kiểm soát, tuy nhiên, trong những ngày qua vẫn ghi nhận các ca mắc là trường hợp F1 trong các khu cách ly tập trung. Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh vẫn còn diễn biến phức tạp, trong khi có nhiều công nhân, chuyên gia làm việc tại đây nhưng cư trú trên địa bàn Hà Nội và có nhiều người dân ở khu vực giáp ranh với các tỉnh này đi lại, làm ăn buôn bán.

Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh vẫn đang rất nóng, số ca mắc chủ yếu liên quan đến hoạt động tôn giáo của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có nguy cơ tiếp tục lây nhiễm ra các địa phương khác.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế trong và ngoài công lập thực hiện nghiêm quy định về Bệnh viện an toàn và Phòng khám an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế. Đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố.

Sở Y tế tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại những khu vực, cơ sở có nguy cơ, đối tượng có nguy cơ cao, đặc biệt là nhân viên y tế và các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung. Xét nghiệm cho người về từ các tỉnh thành có dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang.

