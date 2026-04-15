Xe máy rớt bánh sau va chạm với ô tô, một người tử vong tại chỗ

Ngày 15-4, Công an TPHCM đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy xảy ra tại phường Tân Uyên (khu vực Bình Dương cũ), khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh bạn đọc cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, ô tô lưu thông trên đường ĐT747, khi đến khúc cua gần Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ (phường Tân Uyên, TPHCM) thì bất ngờ xảy ra va chạm trực diện với xe máy chạy chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến xe máy vỡ nát phần đầu, bánh trước văng ra khỏi xe. Nam thanh niên điều khiển xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, cả hai phương tiện hư hỏng nặng, ô tô nằm chắn ngang hai làn đường tại vị trí có vạch liền, đoạn cua khuất tầm nhìn.

Nhận tin báo, CSGT nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera khu vực để phục vụ công tác điều tra.