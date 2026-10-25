Hai đợt không khí lạnh sắp tăng cường, Nam Bộ đối mặt ngập sâu diện rộng

Không khí lạnh kết hợp nhiễu động gây mưa diện rộng

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cảnh báo, từ ngày 25/10 đến 3/11, thời tiết khu vực chịu tác động chủ yếu của khối không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường lệch Đông, kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao hình thành trong khoảng ngày 27-29/10, khu vực có thể xuất hiện đợt thời tiết xấu.

Theo bà Ngọc Điệp, dự báo viên Phòng Dự báo, trong các ngày 27-29/10, toàn khu vực có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.

Thời tiết Nam Bộ sắp đối mặt đợt thời tiết xấu. Ảnh: Nguyễn Huế

Mưa tập trung vào trưa, chiều và chiều tối; về đêm, lượng mưa giảm, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Ban ngày, Nam Bộ vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C. Riêng khu vực phía Bắc miền Đông và một số nơi ở miền Tây, nhiệt độ có thể vượt 35 độ C.

Đáng lưu ý, theo Đài Khí tượng thủy văn, trong 1-2 ngày tới, áp cao lục địa di chuyển ra phía Đông và suy yếu, trong khi rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa phía Bắc đang tăng cường. Rãnh áp thấp phía Nam, có trục ở khoảng 4-8 độ vĩ Bắc, tiếp tục dịch xuống phía Nam, hoạt động yếu và mờ dần.

Trong 3-10 ngày tới, áp cao lục địa có khả năng tăng cường, sau đó ổn định và suy yếu, trước khi được tăng cường trở lại trong các ngày 1-2/11.

Như vậy, trong 10 ngày tới, khu vực có thể chịu tác động của hai đợt không khí lạnh tăng cường, trong đó đợt thứ hai diễn ra vào đầu tháng 11. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn về phía Tây, đồng thời nhiễu động trong đới gió Đông hoạt động trở lại trên khu vực Nam Bộ.

Triều cường dâng cao, nguy cơ ngập sâu tại nhiều đô thị

Bên cạnh mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông, Nam Bộ còn chịu tác động của đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch. Mực nước tại nhiều trạm thủy văn được dự báo lên cao trong những ngày tới.

Cụ thể, tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, mực nước ở trạm Tân Châu có thể đạt 2,56m, trạm Châu Đốc đạt 2,58m. Trên lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai, trạm Phú An dự báo đạt 1,73m vào ngày 27/10, trạm Nhà Bè đạt 1,75m và trạm Thủ Dầu Một lên tới 1,88m.

Đỉnh triều thường xuất hiện vào sáng sớm và chiều tối. Đáng chú ý, trong các ngày 28-29/10, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao có thể làm gia tăng nguy cơ ngập sâu tại các vùng trũng thấp ven sông và nhiều tuyến đường đô thị.

Các địa phương được cảnh báo nguy cơ chịu ảnh hưởng gồm TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Người dân cần theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, triều cường, đồng thời chủ động điều chỉnh lịch trình đi lại và sinh hoạt để hạn chế ảnh hưởng do ngập nước.