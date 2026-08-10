Hai bộ đồng ý nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày

Hồi đáp Bộ Nội vụ về phương án ngày nghỉ một số kỳ lễ Tết năm 2026-2027, hai bộ đồng tình hoán đổi làm việc thứ hai 23/11 sang ngày nghỉ hàng tuần thứ bảy 28/11 để kỳ nghỉ Văn hóa Việt Nam liền mạch bốn ngày, bao gồm hai ngày nghỉ cuối tuần.

Năm 2026 lần đầu tiên thực hiện kỳ nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam 24/11, Bộ Nội vụ đưa ra hai phương án hoán đổi để kéo dài 4 ngày hoặc nghỉ một ngày như quy định.

Phương án hoán đổi ngày làm việc để kỳ lễ Văn hóa Việt Nam 24/11 kéo dài 4 ngày. Đồ họa: Tạ Lư

Dịp Tết Đinh Mùi, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chọn phương án nghỉ 7 ngày, tức 28 tháng chạp năm Bính Ngọ đến hết mùng 5 tháng giêng Đinh Mùi (4/2/2027-10/2/2027). Công chức, viên chức đi làm trở lại vào ngày mùng 6 Tết.

Lựa chọn trên cơ sở Bộ Nội vụ cũng đưa ra hai phương án nghỉ Tết Đinh Mùi. Phương án đầu nghỉ hai ngày trước và ba ngày sau Tết, kỳ nghỉ kéo dài 7 ngày gồm 5 ngày chính thức cộng thêm hai ngày nghỉ hàng tuần.

Phương án hai là nghỉ một ngày trước và bốn ngày sau Tết, hoán đổi ngày làm việc thứ sáu 12/2/2027 sang ngày nghỉ hàng tuần thứ bảy 27/2/2027. Lịch nghỉ kéo dài 10 ngày từ thứ sáu ngày 5/2/2027 đến hết chủ nhật ngày 14/2/2027, tức 29 tháng chạp Bính Ngọ đến hết ngày 9 tháng giêng năm Đinh Mùi. Công chức, viên chức đi làm trở lại vào ngày mùng 10 tháng giêng.

Dịp Quốc khánh, hai bộ trên cũng thống nhất nghỉ một ngày liền kề sau, tức ngày 3/9. Cộng hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ liền mạch bốn ngày từ 2/9 đến hết 5/9.

Phương án nghỉ Tết Đinh Mùi 7 ngày và 10 ngày. Đồ họa: Tạ Lư

Theo quy định, hằng năm tùy điều kiện thực tế, Bộ Nội vụ tham mưu cho Thủ tướng về lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh trên cơ sở ý kiến góp ý từ các bộ ngành. Năm nay, văn bản lấy ý kiến gửi 13 cơ quan, bộ ngành từ 4/8 đến trước 10/8.

Tại dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Bộ Nội vụ đề xuất giao Bộ trưởng thông báo lịch nghỉ lễ Tết trước ngày 30/9 của năm trước liền kề, sau khi Thủ tướng quyết định cụ thể lịch của hai dịp lễ trên. Việc công bố sớm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp chuẩn bị kế hoạch phù hợp, tránh thông báo sát ngày nghỉ gây xáo trộn.

Thiếu nữ Hà Nội chụp ảnh với áo dài. Ảnh: Giang Huy

Việt Nam hiện có 12 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, gồm Tết Dương lịch 1 ngày, Tết Âm lịch 5 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, dịp 30/4 một ngày và 1/5 một ngày, Quốc khánh 2 ngày, Văn hóa Việt Nam 1 ngày.