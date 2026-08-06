Dự kiến các ngày nghỉ lễ Tết năm 2027

Dự thảo phương án một số kỳ lễ Tết năm 2026-2027 được Bộ Nội vụ gửi 13 cơ quan, bộ ngành để lấy ý kiến từ ngày 4/8 đến hết 10/8. Lịch nghỉ áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp.

Hai phương án đề xuất nghỉ Tết Đinh Mùi. Đồ họa: Tạ Lư

Tết Âm lịch có 5 ngày nghỉ chính thức, cơ quan soạn thảo nêu hai phương án đề xuất. Nếu nghỉ hai ngày trước và ba ngày sau Tết, kỳ lễ bắt đầu từ 28 tháng chạp đến hết mùng 5 tháng giêng năm sau (4/2-10/2/2027). Ngày 9-10/2 nghỉ bù do ngày lễ chính thức rơi vào ngày nghỉ hàng tuần.

Nếu nghỉ một ngày trước và bốn ngày sau Tết, kỳ lễ bắt đầu từ 29 tháng chạp đến hết mùng 10 tháng giêng năm sau (5/2-14/2/2027). Công chức, viên chức được nghỉ kéo dài 10 ngày do cộng dồn nghỉ chính thức, nghỉ hàng tuần và một ngày hoán đổi.

Với khu vực doanh nghiệp, người sử dụng lao động có thể lựa chọn cho lao động nghỉ trước và sau Tết theo phương án 1-4; 2-3 hoặc 3-2, song cần thông báo cho lao động biết trước ít nhất 30 ngày. Bộ Nội vụ khuyến khích áp dụng lịch nghỉ như của công chức, viên chức.

Dịp Quốc khánh, công chức, viên chức nghỉ hai ngày theo quy định gồm chính lễ và ngày liền kề sau, tức 2/9 và 3/9/2027. Cộng hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ liền mạch bốn ngày từ 2/9 đến hết 5/9.

Hoa đào Nhật Tân, Hà Nội chuẩn bị xuống phố những ngày cận Tết Nguyên đán. Ảnh: Giang Huy

Các kỳ nghỉ còn lại thực hiện theo quy định của pháp luật lao động bởi sau rà soát không phát sinh hoán đổi ngày làm việc. Mỗi dịp nghỉ một ngày chính thức, song liền kề cuối tuần hoặc nghỉ bù tạo nên kỳ lễ kéo dài 3-4 ngày, thuận tiện cho người dân sắp xếp công việc, nghỉ ngơi.

Tết dương lịch 1/1 rơi vào thứ sáu và nối liền cuối tuần tạo nên kỳ nghỉ dài ba ngày, 1/1-3/1/2027.

Giỗ Tổ Hùng Vương vào 10/3 Âm lịch, tức 16/4 rơi vào thứ sáu, cộng hai ngày nghỉ cuối tuần thành kỳ lễ liền mạch ba ngày 16-18/4/2027.

Dịp 30/4-1/5 nghỉ bốn ngày, từ thứ sáu 30/4 đến hết thứ hai 3/5. Do ngày Quốc tế lao động trùng với ngày nghỉ hàng tuần nên theo quy định được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vào thứ tư, nghỉ một ngày.

Hàng năm tùy điều kiện thực tế, Bộ Nội vụ tham mưu cho Thủ tướng về lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh trên cơ sở ý kiến góp ý từ các bộ ngành. Tại dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ, cơ quan này đề xuất giao Bộ trưởng Nội vụ thông báo lịch nghỉ lễ Tết trước ngày 30/9 của năm trước liền kề, sau khi Thủ tướng quyết định cụ thể lịch của hai dịp lễ trên.

Việc công bố sớm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp chuẩn bị các chương trình, kế hoạch phù hợp, tránh thông báo sát ngày nghỉ gây xáo trộn.

Cơ quan này đồng thời đề xuất bổ sung ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương nhằm thể chế hóa các chủ trương về phát triển văn hóa của Đảng và Quốc hội.