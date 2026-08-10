Cựu nghị sĩ Thái Lan bắn chết lãnh đạo tỉnh

Cựu nghị sĩ tỉnh Nonthaburi Chalong Riewrang ngày 10/8 ra đầu thú tại đồn cảnh sát địa phương ngay sau khi bắn chết Chủ tịch Hội đồng Hành chính tỉnh (PAO) Thongchai Yenprasert bên ngoài trụ sở cơ quan này.

Truyền thông Thái Lan cho biết vụ nổ súng xảy ra khoảng 10h20 tại khu phức hợp hành chính tỉnh Nonthaburi trên đường Rattanathibet.

Các nhân chứng mô tả ông Chalong đã chờ ông Thongchai chuẩn bị rời trụ sở, tiến đến bên ôtô gõ cửa kính. Khi ông Thongchai hạ kính xuống để nói chuyện, Chalong liền rút súng bắn rồi bình tĩnh cất vũ khí rời khỏi hiện trường.

Nghi phạm Chalong Riewrang dắt súng vào cạp quần rời khỏi hiện trường. Ảnh: Khaosod

Ông Thongchai bị trúng 4 phát đạn, trong đó có những phát vào các điểm chí tử. Tài xế của ông cũng bị trúng đạn. Nhân viên y tế đã sơ cứu và thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) cho hai người trước khi đưa họ đến Bệnh viện Phra Nang Klao, song ông Thongchai không qua khỏi.

Chalong là chính trị gia có tiếng tại Nonthaburi, từng là nghị sĩ thuộc đảng Thai Citizen và sau đó là đảng Pheu Thai. Ông thất bại trong cuộc bầu cử năm 2023 khi tranh cử cho đảng Bhumjaithai.

Theo Khaosod, Chalong đã gọi điện cho người dẫn chương trình truyền hình Anchalee "Jae Pong" Paireerak giữa buổi phát sóng trực tiếp và thông báo vừa bắn Chủ tịch PAO Nonthaburi khoảng 4-5 phát đạn.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng tại tỉnh Nonthaburi ngày 10/8. Ảnh: Nation

Chalong nói ông tức giận vì yêu cầu ông Thongchai "trả nợ" 11 triệu baht nhưng bị từ chối. Chalong cũng đề cập tranh chấp liên quan việc lựa chọn ứng viên tranh cử nghị sĩ, cho rằng trước đó đã đề nghị phía ông Thongchai không đề cử một ứng viên nhưng đề nghị này không được chấp thuận.

Một nguồn tin khác cho biết Chalong nói ông ra tay vì cảm thấy "bị đối xử bất công".

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra sự việc và chưa công bố động cơ nghi phạm.