Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu, đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ do Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội do Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dẫn đầu đã vào viếng, đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Các vòng hoa của các đoàn đều mang dòng chữ: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Saysomphone Phomvihane".

Di ảnh Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Media QH

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu viếng Chủ tịch Quốc hội Lào

Xúc động ghi vào sổ tang, lãnh đạo cấp cao đại diện cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Các lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh ông Xaysomphone Phomvihane là một nhà lãnh đạo xuất sắc, tận tụy của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào; người bạn gắn bó, thuỷ chung của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Lào luôn dành tình cảm sâu nặng và có nhiều đóng góp tích cực trong việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane không chỉ là mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến đồng chí, đồng thời cũng là tổn thất lớn lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đoàn đại biểu Chính phủ do Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu viếng Chủ tịch Quốc hội Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi sổ tang

Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng những cống hiến, đóng góp to lớn của Chủ tịch Quốc hội Lào trong việc vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm tiếc thương, chân thành chia buồn tới Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh về việc Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane từ trần, qua Đại sứ gửi lời chia buồn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân Lào...

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi sổ tang

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Lào chân thành lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane, thể hiện sinh động tình cảm gắn bó keo sơn, thủy chung, trong sáng và hiếm có giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Cùng ngày, đoàn đại biểu một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và các Tổng Lãnh sự quán Lào tại các TPHCM và Đà Nẵng.