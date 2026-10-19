Hai người câu cá bị đuối nước tại hồ Định Công, Hà Nội

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường Định Công, vào khoảng 21h ngày 18/10, chính quyền địa phương nhận được tin báo về việc có hai người bị đuối nước tại hồ Định Công, Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Định Công phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) cùng các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực hồ.

Hai nạn nhân được lực lượng chức năng đưa lên bờ. (Ảnh: FAS Angel)

Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy cả hai nạn nhân. Danh tính các nạn nhân được xác định là N.X.T. (sinh năm 1981, quê Bắc Ninh) và N.N.B. (sinh năm 1980, quê Thanh Hóa).

Theo phản ánh của người dân, trong lúc ra thả mồi câu, thuyền bất ngờ bị lật dẫn tới một người đàn ông bị chới với. Sau đó một cần thủ đã lao ra cứu nhưng cả hai người đều bị đuối nước.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.