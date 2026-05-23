Vỉa hè lát đá trên tuyến đường trăm tỷ ở Hà Nội bị đục phá

Đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài (đoạn từ nút giao Tô Hiến Thành tới phố Đại Cồ Việt) được đưa vào sử dụng từ năm 2018 với tổng vốn đầu tư cả trăm tỷ đồng. Theo ghi nhận, tuyến đường được đầu tư đồng bộ với mặt cắt ngang khoảng 17m, gồm hai làn xe rộng 3,5m/làn và hệ thống vỉa hè lát đá rộng khoảng 5m mỗi bên. Trong ảnh: Nhiều mảng đá lát vỉa hè phía giáp Công viên Thống Nhất bị máy xúc đục phá nham nhở.

Theo thiết kế ban đầu, vỉa hè phía tiếp giáp với Công viên Thống Nhất có hàng cọc sắt gắn dây xích để hạn chế các phương tiện cơ giới đi lên vỉa hè. Ghi nhận của phóng viên, những ngày qua, hệ thống cọc sắt này cũng bị phá bỏ.

Những viên đá lát vỉa hè bị đục phá vỡ vụn, không thể tái sử dụng.

Việc nhiều đoạn vỉa hè lát đá chưa ghi nhận hư hỏng lớn nhưng vẫn bị đục bóc để cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khiến nhiều người dân đặt câu hỏi về nguy cơ lãng phí.

Hình ảnh hai đoạn vỉa hè trước và sau khi bị bóc dỡ lớp đá lát.