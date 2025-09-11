Hà Nội vận hành chính quyền địa phương hai cấp sau 2 tháng ra sao?

Ngày 11-9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kết nối tới 126 xã, phường. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo thành phố, các sở ngành và đông đảo cán bộ cơ sở.

Nhiều kiến nghị để tháo gỡ vướng mắc

Theo báo cáo, sau hơn hai tháng, 126 xã, phường mới đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể; 100% đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Thành phố đã điều động 5.258 cán bộ, công chức, viên chức về cơ sở, giải quyết chế độ chính sách cho hơn 4.200 trường hợp với tổng kinh phí trên 4.000 tỉ đồng.

Các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, phường tiếp nhận hơn 523 nghìn hồ sơ trong hai tháng, trên 97% giải quyết đúng hạn. Kinh tế, xã hội Thủ đô giữ ổn định, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng 8,3% trong nửa cuối năm 2025.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VT

Tuy vậy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ghi nhận 109 nội dung khó khăn, chủ yếu liên quan đến công tác cán bộ, phân cấp quản lý, chế độ chính sách và hạ tầng. Theo đó, nhiều đại biểu tại hội nghị đã đề xuất nhiều kiến nghị để tháo gỡ vướng mắc, giúp chính quyền cơ sở chủ động hơn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định nhấn mạnh: “Cấp xã chịu trách nhiệm chính trong xây dựng chính quyền quản trị. Do đó, song song với việc chuyển đổi tư duy từ quản lý sang phục vụ, cần sớm tháo gỡ vướng mắc về phân cấp, ủy quyền để phường có thể chủ động hơn”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt kiến nghị HĐND TP sớm ban hành nghị quyết phân cấp, cho phép Chủ tịch UBND phường ủy quyền cho công chức cấp xã ký chứng thực, giảm tải khối lượng công việc.

Ông Việt cũng đề xuất nghiên cứu mô hình cán bộ bán chuyên trách tại địa bàn dân cư, vừa phát huy kinh nghiệm người cao tuổi, vừa tận dụng lực lượng trẻ trong chuyển đổi số.

Tương tự, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến phản ánh xã thiếu cán bộ chuyên môn cao, nhiều vị trí trống, đồng thời thiếu 15–20 phòng làm việc.

Ông kiến nghị thành phố sớm đầu tư xây dựng thêm nhà làm việc, nhà công vụ để bảo đảm điều kiện công tác cho cán bộ, công chức, cũng như công trình kè sông để bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Sẽ ra quyết sách ngay để tháo gỡ các vướng mắc

Về đề cập của các xã, phường liên quan đến sử dụng trụ sở sau sáp nhập, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Hà Nội đã rà soát 420 trụ sở dôi dư, và đã trình Thường trực Thành ủy phương án phân bổ sử dụng vào ngày 5-9 vừa qua. Sau khi phương án được phê duyệt, thành phố sẽ bố trí kinh phí cải tạo theo nhu cầu thực tiễn của từng xã, phường.

Cũng theo Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội tốc độ giải ngân vốn đầu tư công không chậm lại sau sắp xếp, chứng tỏ bộ máy cơ sở vận hành hiệu quả. Tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội ngày 23-9 tới, nhiều nghị quyết liên quan đến phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, quản lý kinh tế - xã hội sẽ được trình để tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho chính quyền 2 cấp.

Còn Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh thông tin, TP đang khẩn trương sửa đổi các quy chế về phân cấp quản lý bộ máy, biên chế, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ.

Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong. Ảnh: VT

Trong tháng 9 này, sẽ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban xã, phường. Thành phố cũng kiến nghị Trung ương cho phép UBND cấp xã được quyết định số lượng biên chế theo thực tế.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, mô hình chính quyền địa phương hai cấp mà cả nước và Hà Nội đang triển khai là cuộc cách mạng lớn trong cải cách bộ máy, nhiều việc chưa có tiền lệ, do vậy phải vừa làm vừa tháo gỡ.

“Các vướng mắc do cơ sở nêu ra sẽ được HĐND TP Hà Nội bàn thảo và quyết định trong kỳ họp sắp tới”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhìn nhận, trong hơn 2 tháng qua, toàn bộ hệ thống chính trị đã rất cố gắng, nhưng vẫn còn nơi quá tải, chất lượng hoạt động chưa đồng đều giữa xã, phường.

Vì thế, bên cạnh việc chủ động tổ chức bộ máy biên chế, cần thuê bộ phận tư vấn để khách quan đánh giá tổ chức bộ máy và định biên biên chế thành phố; đẩy mạnh tập huấn cán bộ để giải quyết các khó khăn trong vấn đề chuyên môn cán bộ...

Ông Thanh cũng yêu cầu đẩy mạnh tập huấn theo hướng “cầm tay chỉ việc”, ban hành sổ tay nghiệp vụ bản giấy và điện tử, đồng thời ứng dụng trợ lý ảo chuyên môn hỗ trợ cán bộ cơ sở.

“Các đồng chí ở xã, phường cần tiếp tục giữ vững tiến độ, quyết tâm phát triển kinh tế từ nay đến cuối năm để tạo đà cho các năm tiếp theo”, ông Thanh nhấn mạnh.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, sau 2 tháng, khó khăn lớn nhất vẫn là công tác cán bộ và hạ tầng số; ngoài ra còn một tồn tại khác là thông tin giữa Đảng và chính quyền ở cơ sở chưa thông suốt.

Ông Phong yêu cầu cơ quan của thành phố cần thường xuyên bám sát các cơ quan Trung ương để có trao đổi, cung cấp thông tin, để vừa tham gia vào các định hướng của Trung ương, vừa đề xuất phù hợp với điều kiện của Hà Nội.

“Quan trọng nhất là cán bộ cơ sở phải tự đào tạo, tự bồi dưỡng, bám sát nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2025–2030 và định hướng lớn trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố để triển khai ngay vào thực tiễn”, ông Phong nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu kiện toàn mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, xây dựng lộ trình chuyển giao các Điểm Phục vụ hành chính công về Trung tâm từ 1-11-2025, bảo đảm quản lý, vận hành thống nhất từ 1-1-2026.