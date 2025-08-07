Vì sao Lập thu mà thời tiết vẫn còn nắng nóng gay gắt?

Ngày Lập thu chính là ngày đầu tiên của tiết Lập thu. Ngày Lập thu năm 2025 nhằm vào thứ Năm ngày 7/8 (tức 14/6 Âm lịch).

Mỗi khi Lập thu về, nhiều người kỳ vọng sẽ có cơn mưa giao mùa, sẽ có buổi sáng mát dịu để thay áo dài tay, theo hình dung truyền thống của người Việt Nam về thời tiết bốn mùa: Xuân ấm, hạ nóng, thu mát, đông lạnh. Tuy nhiên, thời tiết tiết Lập thu 2025 không hoàn toàn tuân theo quy luật này, các đợt nắng nóng vẫn có thể xuất hiện đến cuối tháng 8, thậm chí sang tận tháng 9.

Dù Lập thu, thời tiết miền Bắc vẫn còn nắng nóng gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày Lập thu 2025 dịu mát ở khu vực miền Bắc và cao nguyên Trung bộ do có mưa, nhiều nơi mưa to và rất to. Tuy nhiên khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa trong 2 ngày 7-8/8 vẫn duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38°C. Nắng nóng tại khu vực này kéo dài đến khoảng 12/8.

Ngày 8/8, ngay sau khi lập Thu, Bắc Bộ tái diễn nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất dao động 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Các ngày 9-11/8, nắng nóng diện rộng có thể tiếp tục bao trùm Bắc Bộ.

Cần phân biệt rõ giữa "tiết khí" và "thời tiết". Tiết khí là mốc thời gian được định ra theo thiên văn học, còn thời tiết lại chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ, địa hình, gió mùa, hoàn lưu áp thấp… và thường có độ trễ nhất định so với các mốc tiết khí.

Lập thu báo hiệu về mặt thiên văn rằng Mặt trời đã bắt đầu dịch chuyển về phía Nam, ngày ngắn lại, đêm dài hơn. Tuy nhiên, nhiệt lượng tích tụ từ suốt mùa hè vẫn còn rất lớn, nên khí hậu chưa thể mát mẻ ngay lập tức. Đặc biệt, ở Việt Nam nơi nằm gần vùng nhiệt đới gió mùa giai đoạn cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 Dương lịch vẫn thường ghi nhận nắng nóng gay gắt.

Lập thu là một trong 24 tiết khí trong lịch cổ phương Đông, hệ thống được người xưa dùng để theo dõi sự vận hành của thời tiết, mặt trời, mùa màng và chu kỳ sinh trưởng của cây cối.

Mỗi năm có 24 tiết khí gồm: Tiết Lập xuân, tiết Vũ thủy, tiết Kinh trập, tiết Xuân phân, tiết Thanh minh, tiết Cốc vũ, tiết Lập hạ, tiết Tiểu mãn, tiết Mang chủng, tiết Hạ chí, tiết Tiểu thử, tiết Đại thử, tiết Lập thu, tiết Xử thử, tiết Bạch lộ, tiết Thu phân, tiết Hàn lộ, tiết Sương giáng, tiết Lập đông, tiết Tiểu tuyết, tiết Đại tuyết, tiết Đông chí, tiết Tiểu hàn và tiết Đại hàn.

Trong số 24 tiết khí, có bốn tiết mở đầu mùa: Lập xuân, Lập hạ, Lập thu, Lập đông, ứng với bốn mùa trong năm. Khi đến tiết Lập thu, theo lý thuyết, thiên nhiên bắt đầu chuyển mình sang thu, nắng giảm, gió se, cây cối trổ sắc. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khí tượng hiện đại, ranh giới mùa giữa mùa hè và mùa thu không còn được phân định rõ như trước.