Hà Nội tính đưa gần 300 hộ dân ra khỏi quy hoạch công viên

Phường Bạch Mai (Hà Nội) vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan đến đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Võ Thị Sáu, trước đây là Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Bạch Mai, khu vực nghiên cứu dự án có diện tích hơn 26ha, trong khi diện tích lập điều chỉnh quy hoạch hiện nay khoảng 22,45ha.

Theo quy hoạch dự kiến, dự án này sẽ có công viên văn hóa, giải trí, thể dục thể thao Võ Thị Sáu, khu tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, khu đền thờ bà Chúa Hồ, đất khai thác dịch vụ, đất cây xanh công viên tĩnh, điểm đỗ xe kết hợp trạm sạc xe điện, đất giao thông...

Phối cảnh minh họa đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Võ Thị Sáu. Ảnh: Phường Bạch Mai.

Ông Nguyễn Hoành Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai cho biết trong quá trình quản lý, sử dụng, Công viên Võ Thị Sáu từng tồn tại nhiều bất cập, với các công trình như sân bóng đá, sân tennis, cơ sở dịch vụ và bãi đỗ xe vi phạm quy hoạch, lấn chiếm đất công viên.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, phường tập trung xử lý vi phạm, đồng thời triển khai điều chỉnh quy hoạch nhằm khắc phục những bất cập kéo dài trong quản lý và sử dụng đất.

Điểm thay đổi đáng chú ý là toàn bộ khu vực tổ dân phố 4A, 4B thuộc phường Thanh Nhàn trước đây, nay là tổ 16 phường Bạch Mai, được đưa ra khỏi ranh giới quy hoạch dự kiến của dự án. (Diện tích sau điều chỉnh còn khoảng 22,45ha).

Theo ông Dũng, sau khi đồ án điều chỉnh tổng thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gần 300 hộ dân tại khu vực này có thể thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển đổi chức năng sử dụng đất, xây dựng và cải tạo nhà ở theo quy định.

Công viên Võ Thị Sáu (trước đây là Công viên Tuổi trẻ Thủ đô) nằm trên địa bàn phường Bạch Mai, TP Hà Nội. Ảnh: H.C

Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch trước đây thuộc UBND TP Hà Nội, nay đã được phân cấp cho UBND phường theo quy định.

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, nay là Công viên Võ Thị Sáu, được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2000, với quy mô hơn 26ha và tổng mức đầu tư hơn 280 tỷ đồng.

Trong quá trình khai thác, dự án phát sinh 14 hạng mục sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng, trong đó có nhà hàng Queen Bee, khu nhà văn phòng và hai sân tennis ngoài trời. Các vi phạm này đều phát sinh trước năm 2013 nhưng kéo dài qua nhiều năm, chưa được xử lý dứt điểm.

Việc điều chỉnh quy hoạch lần này nhằm từng bước khắc phục những bất cập trong quản lý công viên, đồng thời xác lập lại ranh giới sử dụng đất. Tuy nhiên, việc người dân thực hiện các quyền liên quan đến đất đai và nhà ở vẫn phải chờ đồ án được phê duyệt và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.