Chi tiết phối cảnh Công viên - Quảng trường Thời Đại hơn 1,7ha ven hồ Gươm

Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng khu đất Công viên kết hợp Quảng trường Thời Đại nằm trong quy hoạch khu vực hồ Gươm đang xin ý kiến công khai tạo nên điểm nhấn thu hút đông đảo người dân. Khu đất có quy mô 17.232m2 nằm tại vị trí đắc địa ở bờ đông hồ Gươm, tiếp giáp các trục phố Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ và Trần Nguyên Hãn.

Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng khu đất 17.232m2, phân chia rõ không gian quảng trường đa năng 4.250m2, vườn hoa ban 7.000m2 cùng các vị trí dốc xuống hầm và cửa đón ga C9 Metro.

Sơ đồ phân luồng giao thông tách biệt luồng xe cơ giới trên phố Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn với hệ thống đường dạo bộ thông thoáng kết nối xuyên suốt sang bờ hồ Đinh Tiên Hoàng.

Thay vì xây dựng các khối nhà cao tầng bê tông đặc kín, đồ án đưa ra giải pháp cấu trúc giật cấp hai chiều. Nền địa hình được biến đổi khéo léo để tạo ra hai tầng không gian công cộng riêng biệt trên cùng một mặt bằng.

Sơ đồ mặt cắt phân tích giải pháp nâng cos nền cao 3m tạo vườn ngắm cảnh và hạ cos nền sâu 3m hình thành lòng chảo sinh hoạt cộng đồng, kết nối hạ tầng ngầm với ga C9.

Ở tầng trên, cos nền được tôn cao thêm 3m so với mặt đường hiện hữu để kiến tạo một vườn cây hoa ban rộng tới 7.000m2. Khoảng nâng này tạo thành một triền dốc thoải đón gió, mở ra điểm ngắm cảnh khoáng đạt hướng thẳng sang Tháp Rùa và mặt nước hồ Gươm.

Ngược lại, không gian trung tâm được hạ cos sâu xuống 3m, hình thành một lòng chảo quảng trường hình elip rộng 4.250m2. Lòng chảo này hoạt động như một nhà hát ngoài trời tự nhiên, cách âm hiệu quả với tiếng còi xe bên ngoài.

Bản vẽ mặt cắt đứng thể hiện phương án khai thác không gian ngầm ba tầng hiện đại, chuyển toàn bộ hoạt động thương mại dịch vụ và bãi đỗ xe xuống phía dưới mặt đất.

Mặt cắt chi tiết trục kỹ thuật ngầm minh họa sự kết nối thông suốt từ sảnh kính trên mặt đất qua hai tầng thương mại dịch vụ xuống thẳng sảnh đón tàu của ga metro C9.

Điểm mấu chốt giúp giải phóng tối đa diện tích cây xanh mặt đất là chiến lược ngầm hóa toàn diện. Dưới đáy lòng chảo quảng trường, thành phố dự kiến bố trí ba tầng hầm quy mô lớn. Hai tầng hầm phía trên dành cho các gian hàng thương mại, dịch vụ ẩm thực và không gian triển lãm.

Tầng hầm thứ ba là bãi đỗ xe kỹ thuật. Toàn bộ hệ thống này liên thông trực tiếp với tuyến đường sắt đô thị số 2 thông qua ga ngầm C9, giúp du khách từ các cửa ga có thể bước thẳng lên mặt sàn quảng trường mà không phải băng qua lòng đường.

Phối cảnh góc nhìn thẳng thể hiện sự kết nối mạch lạc giữa phố Trần Nguyên Hãn, vườn hoa ban sắc hồng tím và mặt nước hồ Gươm.

Góc nhìn chim bay từ hướng đường Lý Thái Tổ bao quát toàn bộ lòng chảo elip hạ sâu, bao bọc bởi dải công viên xanh mát và Tháp Rùa phía xa.

Bao quanh lòng chảo elip là hệ thống hành lang vòm cuốn phủ kín dây leo xanh mướt. Dải vòm cuốn này vừa đóng vai trò che chắn nắng mưa cho lối dạo bộ, vừa tạo nên đường viền mềm mại kết nối các mảng cảnh quan.

Tầm nhìn từ lối đi bộ bên ngoài hướng vào dải vòm cuốn phủ cây xanh, hé mở khoảng không gian lòng chảo nhộn nhịp bên dưới.

Người dân ngồi nghỉ ngơi trên những băng ghế đá dài uốn lượn dưới tán hoa ban hồng rực rỡ tại khu vườn cảnh quan nâng cao 3m.

Trục dốc bộ hành thoải dần với các dải đèn hắt sáng âm đất dẫn lối người dân từ mặt đường lớn bước xuống đáy quảng trường.

Góc nhìn từ lối đi trên cao của hành lang vòm xanh xuống mặt sân quảng trường rộng 4.250m2 lát đá hoa cương tự nhiên.

Không gian lòng chảo quảng trường thoáng đãng vào ban ngày, nơi các vòm cuốn xanh ôm trọn khoảng sân rộng phục vụ các hoạt động ngoài trời.

Tại tâm điểm của lòng chảo, khối Tháp Thời Đại bằng kính trong suốt vươn cao đón ánh sáng mặt trời rọi thẳng xuống các tầng hầm thương mại. Chân tháp tích hợp đài phun nước nghệ thuật, tạo luồng không khí mát mẻ cho toàn bộ khu vực trũng.

Mặt sân quảng trường phẳng phiu với Tháp Thời Đại và đài phun nước trung tâm, tạo không gian thư thái cho người dân bách bộ.

Người dân dạo bước quanh khối tháp kính đón sáng, phía hậu cảnh là khối công trình cơ quan hành chính thành phố được tái cấu trúc hài hòa.

Về đêm, quần thể Quảng trường Thời Đại khoác lên diện mạo lộng lẫy. Lòng chảo ngầm trở thành sân khấu sống động cho các lễ hội truyền thống, múa lân sư rồng và chợ phiên văn hóa.

Không khí lễ hội mùa xuân rộn rã trong lòng chảo quảng trường ban đêm với các gian hàng thủ công và tiết mục biểu diễn văn hóa dân gian.

Tháp Thời Đại rực sáng lung linh bên đài phun nước nghệ thuật, thu hút đông đảo người dân xúng xính áo dài du xuân thưởng ngoạn.

Toàn cảnh trên cao ban đêm rực rỡ ánh sáng, nơi quần thể Quảng trường Thời Đại bừng sáng như một viên ngọc lung linh bên mép nước hồ Gươm lịch sử.