Hà Nội thông tin về vụ cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền

Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội, cho biết TP Hà Nội xác định đây là sự việc "vô cùng đáng tiếc".

Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội tại Họp báo

Theo ông Thiết, thời gian qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP đã triển khai nhiều hoạt động như tiếp nhận, phối hợp với các đơn vị để giải quyết thủ tục hành chính. Về cơ bản đánh giá chung, trung tâm đã rất trách nhiệm và triển khai được nhiều phần việc, góp phần giảm thời gian cho doanh nghiệp và người dân.

"Tuy nhiên sự việc xảy ra tại Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà khi thực hiện các thủ tục hành chính cho cán bộ tiền khởi nghĩa, TP nhận thấy đây là sự việc rất đáng tiếc.

Đảng ủy UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP và các đơn vị phải tổ chức quán triệt sâu sắc toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động về trách nhiệm phục vụ Nhân dân, thực hiện nghiêm văn hóa về công vụ.

Chúng tôi cũng xác định đây là dịp mà TP phải nhìn nhận lại về hoạt động của trung tâm và trách nhiệm trong việc phục vụ người dân" - ông Thiết nói và cho biết các cơ quan của TP sẽ tiếp tục có những thông tin chính thức khi có kết quả xác minh, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Trước đó, ngày 22/6 mạng xã hội xuất hiện bài viết phản ánh về thái độ phục vụ công dân của một cán bộ tại Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà (Hà Nội).

Theo nội dung chia sẻ, đầu giờ chiều cùng ngày, ông V.H. đến UBND phường Ngọc Hà làm thủ tục ủy quyền nhận lương thay cho mẹ là cụ N.T.T.H. (sinh năm 1929) do giấy ủy quyền trước đó đã hết hạn. Theo ông V.H., cụ T.H. là cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi Đảng.

Tại quầy tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực tư pháp - chứng thực thuộc Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà - cán bộ tiếp nhận yêu cầu cụ T.H. phải trực tiếp có mặt.

Ông H. cho biết đã trình bày việc mẹ mình tuổi cao, sức yếu, không thể đến trụ sở phường. Sau đó, một nữ cán bộ hướng dẫn ông về nhà và sau 17h30 thực hiện cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo để xác nhận thông tin.

Tuy nhiên, khi ông thực hiện cuộc gọi đúng theo hướng dẫn nhưng khi nhìn thấy ông và mẹ qua màn hình điện thoại, nữ cán bộ không chào hỏi mà hỏi: Bà tỉnh không?

Ông H. trả lời mẹ mình "lúc tỉnh lúc không" thì nữ cán bộ, được ông H cho rằng có thái độ lạnh lùng, cho biết trường hợp này không thể thực hiện thủ tục ủy quyền và yêu cầu mời cả hai con ruột của bà phải lên phường để làm giấy.