Thành ủy Hà Nội chấn chỉnh thái độ của cán bộ vụ cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền lương hưu

Văn Phòng Thành ủy Hà Nội vừa có văn bàn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy chấn chỉnh thái độ phục vụ công dân của một công chức tại điểm phục vụ hành chính công tại trụ sở UBND phường Ngọc Hà (Chi nhánh số 3).

Văn bản nêu rõ, trong các ngày 22 và 23/6, dư luận phản ánh việc người dân bức xúc về thái độ giao tiếp, ứng xử của một công chức tại điểm phục vụ hành chính công tại trụ sở UBND phường Ngọc Hà (Chi nhánh số 3) khi công dân lên làm thủ tục chứng thực chữ ký ủy quyền nhận lương hưu cho người thân.

Vụ việc để lại dư luận không tốt về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp với công dân, nhất là với thân nhân, gia đình người có công.

Trung tâm Phục vụ hành chính công chi nhánh số 3, TP Hà Nội. Ảnh: Thành An

Trước sự việc trên, Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND TP chỉ đạo yêu cầu Trung tâm phục vụ hành chính công nghiêm túc rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong giao tiếp và làm việc với công dân; xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, kỷ luật nghiêm theo quy định (nếu có).

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị trên tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô Hà Nội.

Giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên có liên quan. Các đơn vị báo cáo Thường trực Thành ủy các nội dung trên trước ngày 5/7.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, tối 22/6, mạng xã hội lan truyền bài viết của tài khoản Facebook V.H phản ánh về quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà (Hà Nội).

Theo phản ánh, đầu giờ chiều cùng ngày, ông V.H đến làm thủ tục ủy quyền nhận lương thay cho mẹ là bà N.T.T.H (giấy tờ sinh năm 1929) do giấy ủy quyền cũ đã hết hạn. Cụ H. là cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi Đảng.

Tại quầy tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Tư pháp - Chứng thực, cán bộ tiếp nhận yêu cầu cụ bà phải trực tiếp có mặt để thực hiện thủ tục. Ông H. cho biết đã giải thích mẹ tuổi cao, sức yếu, không thể đến trụ sở phường.

Sau đó, một cán bộ hướng dẫn gia đình về nhà và sau 17h30 thực hiện cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo để xác minh thông tin. Tuy nhiên, theo phản ánh của ông H., sau cuộc gọi, cán bộ cho rằng trường hợp này không đủ điều kiện thực hiện ủy quyền và yêu cầu người nhà tiếp tục lên phường hoàn thiện hồ sơ.

Cụ thể, ông đã thực hiện cuộc gọi đúng theo hướng dẫn. Tuy nhiên, ông H. cho biết, khi nhìn thấy ông và mẹ qua màn hình điện thoại, nữ cán bộ không chào mà hỏi: Bà tỉnh không? Ông H. trả lời mẹ mình "lúc tỉnh lúc không", dù hiện nay bà vẫn có thể đọc được truyện bằng tiếng Pháp. Sau đó, nữ cán bộ nói “không làm ủy quyền được”. Vì vậy ông H. mời nữ cán bộ đén nhà cách phường có 200m nhưng bị từ chối. Ông H. còn cho biết sau đó nữ cán bộ này còn yêu cầu mời cả hai người con ruột của cụ bà lên phường để làm thủ tục.

Thông tin được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt khi cụ H. đã ở tuổi gần 100 và việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt về sự việc này, một lãnh đạo UBND phường Ngọc Hà cho biết đã nắm được vụ việc. Theo vị này, cán bộ trực tiếp giải quyết hồ sơ thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Đại diện phường khẳng định địa phương vẫn duy trì các tổ hỗ trợ đến tận nhà thực hiện thủ tục cho người cao tuổi, người già yếu hoặc không thể đi lại.

Ông Phan Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, cho biết ngay trong sáng 23/6, vụ việc đã được giải quyết tại nhà công dân. Theo ông Phúc, nguyên nhân xuất phát từ việc hướng dẫn chưa đầy đủ, rõ ràng. Trung tâm đã yêu cầu cán bộ liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Được biết, chiều 23/6, Trung tâm Phục vụ hành chính công Chi nhánh số 3 tổ chức họp rút kinh nghiệm toàn đơn vị về công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và ứng xử với công dân.