Nhất quyết yêu cầu cụ bà hơn 90 tuổi đến phường: Không thể máy móc hóa con người!

Một sự việc ngỡ như chỉ có trên… trời đã xuất hiện tại Điểm phục vụ hành chính công đặt tại trụ sở UBND phường Ngọc Hà, TP Hà Nội.

Sự việc được phản ánh như sau: Ông V.H. đến UBND phường Ngọc Hà làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu thay cho mẹ là cụ N.T.T.H. (cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi Đảng) do giấy ủy quyền trước đó đã hết hạn.

Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND phường Ngọc Hà. Ảnh minh họa

Tại quầy tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực tư pháp - chứng thực, cán bộ tiếp nhận yêu cầu cụ H. trực tiếp có mặt. Khi được trình bày cụ sức yếu, không thể đến trụ sở phường, cán bộ này hướng dẫn ông V.H. về nhà và thực hiện cuộc gọi video sau 17 giờ 30 cùng ngày để xác nhận thông tin.

Sau khi kết nối cuộc gọi, cán bộ tiếp nhận cho rằng thủ tục ủy quyền không đảm bảo. Ông V.H. đề nghị cán bộ đến nhà xác minh thực tế vì nơi ở chỉ cách trụ sở phường khoảng 200 m nhưng không được chấp thuận. Sau đó, ông được hướng dẫn mời thêm 2 người thân của cụ H. đến phường để làm các thủ tục liên quan.

Nghĩa là: Một cuộc kiểm tra từ bàn giấy bằng điện thoại video từ nơi được hiểu là "cơ sở thì sâu sát với địa bàn nhất"?

Một thái độ dứt khoát không xuống dân dù nơi dân ở chỉ cách phòng lạnh 200m?

Một cách xử lý thủ tục hành chính đầy máy móc, khư khư giữ chặt quy định?

Một tâm trạng không đủ tốt từ những mệt mỏi hàng ngày vô tình xen vào đạo đức công vụ?

Hoặc một áp lực không tên nhưng đủ lớn để phẩm chất một cá nhân hóa đá?

5 khả năng trên có ít hay nhiều, đậm nhạt theo mức độ nào thì đích đến cũng mang tên "nỗi thất vọng" của ít nhất gia đình chính sách trên và những người biết chuyện.

Sau chuỗi tâm lý ngỡ ngàng, khó hiểu rồi bùng nổ bức xúc tới mức đưa sự vụ lên mạng, có thể hiểu thước đo đạo đức công vụ của cá nhân vị cán bộ thiếu chân tình trên đã gãy. Từ đó, nhiều khả năng dẫn tới dư luận có những ý kiến trái chiều đôi khi còn suy diễn quá đà.

Rất may, Thường trực Thành ủy Hà Nội vào cuộc kịp thời với kết quả xác minh bước đầu cho thấy việc hướng dẫn chuyên môn được thực hiện trên cơ sở các quy định hiện hành. Tuy nhiên, cán bộ thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế về kỹ năng giao tiếp, ứng xử và cách thức truyền đạt thông tin, dẫn đến công dân và gia đình chưa đồng thuận, phát sinh phản ánh.

Nhìn nhận vụ việc để lại dư luận không tốt về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp với công dân, nhất là với thân nhân, gia đình người có công, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định nếu có vi phạm. Cùng với đó, giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên liên quan.

Đó là động thái cần thiết, tuy nhiên chưa đủ - nếu chỉ đạo ấy được thực thi chậm trễ bởi bất cứ lý do nào.

Nói thẳng, người dân địa phương nói riêng, dư luận xã hội nói chung đang rất chờ đợi kết quả xử lý tới sớm nhất, từ đó xác quyết niềm tin về sự dứt khoát của cơ quan nhà nước đối với không chỉ hành vi của cán bộ kia. Mà rộng lớn và cần thiết hơn, là những tư duy máy móc đầy quan liêu trong tương tác đối với dân hiện nay!