Hà Nội: Thí điểm hạn chế xe tải, container lên Vành đai 3 trên cao, những khung giờ cần tránh, lái xe đi đường nào?

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận phương án thí điểm theo đề xuất của Sở Xây dựng. Quyết định vừa được Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn ký ban hành.

Thời gian thí điểm kéo dài trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 1/2026, tập trung vào hai khung giờ cao điểm trong ngày.

Theo phương án được chấp thuận, các phương tiện thuộc diện hạn chế sẽ không được phép lưu thông trên Vành đai 3 trên cao vào buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ và buổi chiều từ 16 giờ đến 20 giờ. Đây là khoảng thời gian lưu lượng phương tiện tăng đột biến, thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng lớn đến khả năng lưu thông liên vùng cũng như hoạt động đi lại hằng ngày của người dân.

Tuyến đường Vành đai 3 trên địa bàn Hà Nội thường xuyên bị ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm. Ảnh: Lê Minh

Để bảo đảm phương án thí điểm vận hành hiệu quả, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng giữ vai trò chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức lại giao thông trên tuyến. Hệ thống biển báo, vạch sơn, sơ đồ chỉ dẫn sẽ được bố trí đầy đủ, rõ ràng, giúp người tham gia giao thông dễ nhận biết và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Trong suốt quá trình thí điểm, Sở Xây dựng sẽ theo dõi sát diễn biến giao thông thực tế để kịp thời điều chỉnh các bất cập phát sinh.

Công an TP Hà Nội được yêu cầu tăng cường lực lượng tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông theo phương án mới, đồng thời kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong thời gian thí điểm. Việc phân luồng từ xa, hạn chế xung đột giao thông tại các điểm lên xuống Vành đai 3 trên cao được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Song song với các giải pháp kỹ thuật và tổ chức giao thông, công tác tuyên truyền cũng được đặt lên hàng đầu. Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng thông tin rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp vận tải tại Hà Nội và các địa phương lân cận. UBND các xã, phường trực tiếp tuyên truyền tại cơ sở, giúp người dân nắm rõ lộ trình thay thế, tránh bị động khi phương án chính thức triển khai.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội gửi các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn, phương án điều chỉnh tổ chức giao thông được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực tế lưu lượng phương tiện, đặc biệt là dòng xe tải nặng và xe container đổ dồn vào Vành đai 3 trên cao trong giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông.

Nút giao Đại lộ Thăng Long - Vành đai 3 (Hà Nội) là "điểm đen" ùn tắc giao thông. Ảnh: Nhật Minh

Theo phương án thí điểm, trong khung giờ cao điểm buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ và buổi chiều từ 16 giờ đến 20 giờ hằng ngày, xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 10 tấn trở lên, xe container và xe đầu kéo sẽ bị hạn chế lưu thông theo một số hướng và đoạn tuyến nhất định. Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 1/1/2026.

Cụ thể, trên trục Hồ Tùng Mậu, tức Quốc lộ 32, các phương tiện nêu trên không được lưu thông theo hướng đi lên Vành đai 3 trên cao, đoạn từ ngã tư Lê Đức Thọ – Hồ Tùng Mậu đến nút giao Hồ Tùng Mậu – Phạm Hùng. Trên tuyến Đại lộ Thăng Long, xe tải trên 10 tấn và xe container cũng bị cấm đi lên Vành đai 3 trên cao, đoạn từ nút giao Tỉnh lộ 70 đến nút giao Đại lộ Thăng Long – Khuất Duy Tiến, còn gọi là nút Trung Hòa.

Đáng chú ý, chiều lưu thông từ Vành đai 3 trên cao xuống Đại lộ Thăng Long và từ Vành đai 3 trên cao xuống đường Hồ Tùng Mậu vẫn được phép hoạt động bình thường. Cách tổ chức này nhằm duy trì tính liên tục của mạng lưới giao thông, đồng thời hạn chế xung đột dòng xe tại các nút giao trọng điểm đang chịu áp lực lớn.

Hướng di chuyển từ Đại lộ Thăng Long ra Vành đai 3. Ảnh: Nhật Minh

Song song với việc cấm theo khung giờ, Sở Xây dựng Hà Nội cũng xây dựng phương án điều tiết, phân luồng giao thông tại chỗ. Xe tải trên 10 tấn và xe container vẫn được phép lưu thông trên Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32, nhưng không được đi qua phạm vi hai nút giao nêu trên trong giờ cao điểm. Lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn các phương tiện này di chuyển qua các tuyến kết nối như Quốc lộ 21, Tỉnh lộ 422, Tỉnh lộ 419 và trục Lê Đức Thọ – Lê Quang Đạo.

Để bảo đảm lưu thông từ xa, phương án cũng xác định rõ các tuyến thay thế cho xe vận tải hàng hóa liên tỉnh. Các phương tiện từ Đại lộ Thăng Long đi cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và ngược lại sẽ đi theo hướng Láng – Hòa Lạc, Quốc lộ 21A, Quốc lộ 1A, đường tỉnh 494 đến nút giao Liêm Tuyền. Trong khi đó, xe từ Quốc lộ 32 đi Quốc lộ 5 cũ, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng hoặc Hà Nội – Bắc Giang sẽ theo hướng cầu Vĩnh Thịnh, Quốc lộ 2C, Quốc lộ 2A, Quốc lộ 18. Riêng các phương tiện từ Quốc lộ 32 đi cầu Thăng Long được hướng dẫn di chuyển qua cầu Vĩnh Thịnh, Quốc lộ 2C, Quốc lộ 2A và trục Võ Văn Kiệt.

Việc thí điểm hạn chế xe tải nặng vào Vành đai 3 trên cao được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc, nâng cao an toàn giao thông và từng bước điều chỉnh thói quen tổ chức vận tải hàng hóa phù hợp hơn với hạ tầng đô thị của Thủ đô.