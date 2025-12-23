Hà Nội làm gì để kéo giảm TNGT nghiêm trọng?

Ghi nhận của phóng viên Ban VOVGT quốc gia ghi nhận những giải pháp, kiến nghị từ các lực lượng chức năng và các chuyên gia.

Theo phân tích của lực lượng chức năng, nguyên nhân TNGT nghiêm trọng đến từ cả yếu tố khách quan, như hạ tầng hiện nay trên địa bàn Thủ đô chưa được mở rộng, chưa đáp ứng đủ lưu lượng phương tiện đang gia tăng, và các phương tiện vẫn thực hiện di chuyển hỗn hợp (ô tô và xe máy đi lẫn cùng một phần đường), lẫn yếu tố chủ quan từ ý thức người tham gia giao thông vi phạm tốc độ, nồng độ cồn.

Hiện trường vụ tai nạn ngay lối dẫn vào cao tốc 5B khiến một người tử vong xảy ra vào ngày 25/11 vừa qua

Phân tách làn và phân luồng tải trọng lớn

Theo Trung tá Đặng Hồng Giang, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 15 một trong những nguyên nhân khách quan hàng đầu gây tai nạn trên địa bàn, đặc biệt trên các tuyến huyết mạch vành đai và quốc lộ, là tình trạng đi hỗn hợp giữa xe mô tô và xe tải trọng lớn.

Để giải quyết vấn đề này, Trung tá Giang kiến nghị ưu tiên hàng đầu về việc tổ chức lại giao thông: "Về mặt đơn vị chúng tôi cũng có một số các kiến nghị như sau. Thứ nhất là về các công trình giao thông thì cần đẩy nhanh các cái tiến độ hoàn thành hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

Thứ hai là các cơ quan ban ngành liên quan cần quyết liệt hơn nữa trong việc nghiên cứu khảo sát cũng như là để làm sao phân tách làn giữa ô tô và xe máy. Không nên để đi hỗn hợp nhất là trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ là các đường có lưu lượng phương tiện lớn và tốc độ di chuyển cao là rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông".

Trung tá Giang cũng kiến nghị cần có phương án để phân luồng đối với các phương tiện lớn, có tải trọng cao, yêu cầu đi vòng tránh theo các tuyến đường khác để đảm bảo an toàn trên các tuyến xuyên trục, xuyên tâm, trọng điểm như Quốc lộ 3, Trường Sa, Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp. Ví dụ như đi từ Hải Phòng về Hà Nội đi Lào Cai có thể nghiên cứu đi sang tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên sau đó vòng xuống, tránh cho các phương tiện tải trọng cao đi vào các tuyến đường QL3, QL2.

Cải thiện hạ tầng và xử lý các điểm nóng tai nạn

Tại các điểm nóng tai nạn như Cầu Thanh Trì hay Cầu Vĩnh Tuy, lực lượng chức năng kiến nghị triển khai các giải pháp kỹ thuật. Cụ thể, Trung tá Trần Tú Anh, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 14, cho biết đơn vị đã tham mưu kịp thời bổ sung những đoạn đường thiếu hệ thống đèn chiếu sáng, vạch sơn, biển báo.

Đặc biệt, liên quan đến dải phân cách cứng trên cầu Thanh Trì - một nguyên nhân gây tai nạn rất nghiêm trọng - Đội CSGT 14 đã có kiến nghị cụ thể: "Về vấn đề này, Đội CSGT đường bộ số 14 chúng tôi đã tham mưu cho Phòng CSGT kiến nghị các sở ban ngành liên quan để tổ chức lại giao thông phù hợp trên mặt cầu Thanh Trì. Đặc biệt là giải phân cách thời gian qua có liên quan đến các vụ TNGT rất nghiêm trọng thì các sở ban ngành đã tiếp thu và nghiên cứu nhưng hiện tại thì đang chờ có kết luận, kết quả để làm sao có cái tổ chức giao thông thích hợp trong thời gian tới".

Ngoài dải phân cách, Đội CSGT số 14 còn đề xuất về công tác tổ chức giao thông như gờ giảm tốc, kẻ lại vạch sơn, trải thảm vá mặt cầu, cũng như hệ thống biển báo và đèn chiếu sáng.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường Hồ Tùng Mậu, đoạn trước cổng Nghĩa trang Mai Dịch, hướng đi Xuân Thủy, Hà Nội. (Ảnh: Lê Hưng)

Trao đổi với VOV Giao thông, ông Chu Ngọc Sủng - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT cho rằng, dải phân cách được kết hợp giữa các khối bê tông và các ống thép trên cầu Thanh Trì rõ ràng là không an toàn và cần có giải pháp thay thế.

"Cách làm dải phân cách ở VN chưa được nghiên cứu một cách có hệ thống vì sợ mất nhiều tiền, cho nên nhiều khi những thiết kế rất vội vã. Theo tôi tốt nhất dải phân cách nên làm bằng hệ thống composite vừa nhanh lại vừa an toàn cho người dân đi lại".

Tại Cầu Vĩnh Tuy, Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4, đã đề xuất giải pháp kỹ thuật để kiềm chế tai nạn: "Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông trên cầu Vĩnh Tuy diễn biến phức tạp. Để khắc phục, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã đề xuất một số giải pháp tổ chức giao thông gửi Sở Xây dựng Hà Nội.

Trong đó, kiến nghị giảm tốc độ lưu thông của các phương tiện xuống còn khoảng 50 km/h; đồng thời sơn gờ giảm tốc tại hai đầu cầu nhằm buộc phương tiện giảm tốc khi xuống dốc. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đề xuất tổ chức phân làn, bố trí mô tô, xe máy lưu thông sát bên phải, hạn chế tình trạng đan xen giữa các làn, qua đó kiềm chế tai nạn giao thông".

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn và phạt nguội không vùng cấm

Bên cạnh các giải pháp về hạ tầng, công tác tuần tra, kiểm soát cần được tăng cường tối đa để xử lý triệt để nguyên nhân chủ quan là ý thức người tham gia giao thông, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

Trung tá Đặng Hồng Giang cho biết: "Trong thời gian tới, đặc biệt là trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên Đán đơn vị sẽ tăng cường các tổ tuần tra để xử lý về nồng độ cồn. Trước đây, chúng tôi có thể là 1 ngày từ 2-4 tổ nhưng trong thời gian cao điểm thì có thể ngày 5-7 tổ công tác để xử lý nồng độ cồn để làm sao mà đảm bảo xử lý một cách chặt chẽ nhất, nghiêm minh nhất và cũng là một biện pháp để phòng ngừa tai nạn giao thông".

Đại úy Nguyễn Quang Vinh, Phó đội trưởng đội CSGT đường bộ số 6, khẳng định lực lượng chức năng sẽ tổ chức bố trí tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm, quyết liệt, không vùng cấm, không ngoại lệ các hành vi vi phạm. Ngoài ra, đơn vị còn bố trí lực lượng sử dụng mô tô ghi hình để gửi thông báo phạt nguội đến những người vi phạm đi trên đường cao tốc hoặc đường vành đai trên cao.

Đại úy Vinh cũng đưa ra khuyến cáo đối với người tham gia giao thông: "Đội CSGT đường bộ số 6 khuyến cáo người và phương tiện thanm gia giao thông là phải chấp hành tất cả các quy định của Luật TTATGT năm 2024, qua đó nâng cao ý thức không chỉ cho mình mà cho người thân của mình. Mỗi ngày ra đường phải chấp hành các quy định pháp luật để mỗi gia đình đều an toàn trên đường mà không xảy ra hậu quả đáng tiếc xảy ra".

Rõ ràng, để kéo giảm TNGT nghiêm trọng trên địa bàn Thủ đô, lực lượng CSGT Hà Nội đang kiến nghị một chiến lược tổng thể, từ việc phân tách làn và phân luồng phương tiện tải trọng lớn mang tính đột phá, đến việc cải tạo hạ tầng tại các điểm nóng như Cầu Thanh Trì và Cầu Vĩnh Tuy, kết hợp với việc xử lý kiên quyết vi phạm nồng độ cồn và tốc độ.

Sự đồng bộ của các giải pháp này, cùng với ý thức tự giác của mỗi người dân, là chìa khóa để kiến tạo môi trường giao thông an toàn hơn, đặc biệt trong những dịp cao điểm cuối năm.