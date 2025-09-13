CSGT sẽ kiểm tra hơn 50 nghìn bản ảnh camera chụp lái xe để xử lý phạt nguội

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT nêu ý kiến khẳng định, mục tiêu trước mắt, lâu dài trong việc phối hợp giữa 3 đơn vị đó là làm thế nào để giảm TNGT bền vững; tạo ra trật tự giao thông; tăng tốc độ lưu thông, phòng ngừa ùn tắc, thúc đẩy kinh tế giao thông lên 1 bước mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của xã hội.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho biết, qua một thời gian thực hiện phân làn trên cao tốc, nhân dân ủng hộ rất cao sự phối hợp giữa các đơn vị, từ đưa ý tưởng, thực hiện ý tưởng. Qua đó, tốc độ lưu thông tốt hơn, tai nạn giảm. “Trước kia, xe tải, xe container bám làn trái khiến các phương tiện khác không vượt được dẫn đến bức xúc, vượt không đảm bảo an toàn nên đã xảy ra tai nạn” - Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục CSGT cũng đã phát hiện tai nạn liên quan đến xe kinh doanh vận tải rất lớn nên ngay khi vụ tai nạn xe khách ở Hà Tĩnh xảy ra, Cục CSGT đã có lệnh tổng kiểm tra phương tiện vận chuyển hành khách trên cả nước. Kết quả, trước khi tổng kiểm tra thì TNGT liên quan đến xe khách là 40%; qua thực hiện kiểm soát thì TNGT liên quan đến xe vận tải hành khách giảm còn dưới 30% tổng số vụ TNGT.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cũng chia sẻ, đồng chí đã cho kiểm tra 1.590/ hơn 50.000 bản ảnh camera chụp lái xe, phát hiện có trong đó 293 trường hợp vi phạm, chiếm 18,4% tổng số đã kiểm duyệt, trong đó có 288 trường hợp không thắt dây an toàn, 5 vi phạm khác, có 203 trường hợp là xe biển vàng (kinh doanh vận tải).

“Từ kết quả này, chúng ta đặt ra vấn đề về chất lượng người lái, đào tạo lái xe. Sắp tới, chúng tôi sẽ kiểm tra cả hơn 50.000 bản ảnh để có kết quả cụ thể và sẽ gửi phạt nguội, xử phạt nghiêm khắc đối với vi phạm này” - Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình khẳng định.

Cục trưởng Cục CSGT cũng nêu ra một số bất cập trong tổ chức giao thông hiện nay, đề nghị 3 đơn vị thống nhất để có tư duy tổ chức giao thông đảm bảo an toàn, chống ùn tắc, tạo trật tự; kết nối dữ liệu dùng chung để phục vụ quản lý giao thông, phòng ngừa vi phạm; đề nghị Cục Đăng kiểm có giải pháp nâng cao giải pháp đảm bảo an toàn của phương tiện, đặc biệt là đối với xe khách hoán cải thành xe giường nằm 2 tầng; đề nghị làm rõ và thống nhất các tiêu chuẩn chất liệu, chất lượng các loại nilon dán kính xe; việc treo rèm xe như thế nào…?

“Chúng ta cần đề ra giải pháp, những gì giải quyết được thì giải quyết ngay, các vấn đề thuộc thẩm quyền cấp trên thì đề xuất giải quyết. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm ATGT cho người dân mỗi khi ra đường” - Cục trưởng Cục CSGT nói.

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái phát biểu tại hội nghị.

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái phát biểu cho biết, việc tổ chức giao thông đường bộ cao tốc là nội dung rất mới trong tình hình hiện nay, các trường đại học cũng chưa có khoa nào dạy công tác này. “Chính vì vậy, chúng tôi sẽ phối hợp với các trường xây dựng sổ tay tổ chức giao thông đường bộ cao tốc, đào tạo cán bộ để thực hiên nhiệm vụ này. Chúng tôi sẽ phối hợp với Cục CSGT nghiên cứu tổ chức lại giao thông cao tốc Long Thành - Dầu Giây và một số tuyến cao tốc để làm mẫu để hướng dẫn địa phương”- Cục trưởng Bùi Quang Thái nêu rõ.

Đối với việc phân làn ở đô thị, Cục trưởng Cục Đường bộ cho rằng, việc phân làn ở các đô thị phải có sự uyển chuyển, phù hợp với tình hình thực tiễn. Về tốc độ theo xe, Bộ Xây dựng đã ban hành tiêu chuẩn, sẽ nghiên cứu để thực hiện thí điểm sau đó sẽ quy định cụ thể, công bố để người dân biết.

Đối với việc quản lý các phương tiện kinh doanh vận tải, Cục trưởng Cục Đường bộ cũng thừa nhận quản lý lỏng lẻo, cấp phù hiệu cho doanh nghiệp nhưng không biết ai là người điều khiển phương tiện.

“Về nội dung này, chúng ra sẽ báo cáo 2 Bộ (Bộ Công an và Bộ Xây dựng) trình Chính phủ quy định xiết chặt điều kiện kinh doanh vận tải, trong đó sẽ quy định cấp phù hiệu cho lái xe vận tải với điều kiện cụ thể, chặt chẽ. Đối với việc đào tạo lái xe, chúng tôi cho rằng, nghề này cũng như đào tạo bác sỹ, phải đảm bảo chất lượng mới giảm được tai nạn” - Cục trưởng Cục Đường bộ Bùi Quang Thái khẳng định

Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Chiến Thắng đề nghị có đánh giá, sơ kết các dự án luật liên quan đến đảm bảo ATGT đường bộ sau 1 năm thực hiện, nếu phát hiện có bất cập thì nghiên cứu đề xuất những vấn đề bổ sung trong thời gian tới, nhất là các nội dung về phân cấp, phân quyền, đầu tư khoa học, công nghệ…

Các đại biểu tại hội nghị.

Về các nội dung Cục trưởng Cục CSGT nêu như: kiểm soát tiếng ồn, khí thải, đặc biệt là tiếng ồn đối với các phương tiện mô tô phân khối lớn, dán kính xe, Cục trưởng Cục Đăng kiểm cho biết, sẽ tiếp thu, nghiên cứu và có giải pháp cụ thể, thông báo cho người dân biết.

Hình ảnh camera chụp các xe tải vi phạm đi làn trong cùng trên cao tốc.

Về đăng kiểm phương tiện hoán cải, Cục trưởng Cục Đăng kiểm cho biết, hiên nay đã đột phá rất nhiều so với năm 2022. Cục đã quy định hướng dẫn các cơ sở đăng kiểm, những trang thiết bị lắp thêm vào phương tiện, những gì liên quan đến an toàn của phương tiện mới phải đăng kiểm, còn những thiết bị lắp thêm làm tốt hơn hoặc không ảnh hưởng đến an toàn của phương tiện thì không phải đăng kiểm…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nêu những khó khăn vướng mắc, chia sẻ các kinh nghiệm tổ chức giao thông; kiến nghị các giải pháp đảm bảo ATGT thời gian tới; đặc biệt là các nội dung như "đào tạo lái xe trên đường cao tốc"; ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, vận hành, khai thác đường cao tốc...