Ô tô tông liên hoàn xe máy, 2 người thương vong

An toàn giao thông
Sau khi tông phải xe máy đi cùng chiều làm lái xe bị thương, chiếc ô tô điện tiếp tục vọt sang đâm thêm 1 xe máy đi ngược chiều làm tài xế xe này tử vong. Chiếc ô tô chỉ dừng lại khi tông vào cột điện.

Vụ tai nạn xảy ra vào 27/9, chiếc ô tô điện BKS 63A-724.49 do tài xế Phạm Ngọc T. (29 tuổi, ngụ xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, hướng đi từ ngã ba Trung Lương về chùa Vĩnh Tràng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi xe ô tô vừa xuống dốc cầu Nguyễn Trãi (phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) đã va chạm với xe máy BKS 54T2-5225 đang lưu thông cùng chiều.

Tiếp đó xe ô tô điện này lao sang làn đường ngược chiều, và tông trúng xe máy BKS 71G1-003.78 do anh Huỳnh Thanh L. (44 tuổi, ngụ xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển đang lưu thông theo hướng đi ngược lại.

Sau cú tông mạnh, xe ô tô điện kéo xe máy dưới gầm và hất nạn nhân xuống đường. Chiếc ô tô chỉ dừng lại khi đâm vào cột điện bên đường.

Vụ tai nạn làm anh Huỳnh Thanh L. tử vong tại chỗ, tài xế xe máy còn lại bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, phòng CSGT công an tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng có mặt phối hợp với công an phường Mỹ Tho và các đơn vị liên quan đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến hơn 0h30 ngày 28/9 hiện trường mới được giải quyết xong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo Hòa Hội - Thịnh Tiến ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

28/09/2025 07:32 AM (GMT+7)
