Công an Hà Nội thông tin ban đầu vụ tai nạn tàu hỏa và ô tô tải khiến 2 người thương vong

Tối 25/2, Công an TP Hà Nội thông tin ban đầu về vụ tai nạn giữa tàu hỏa và ô tô tải khiến 1 người tử vong ở xã Ngọc Hồi.

Theo đó, khoảng 19h51 ngày 25/2, tại Km15+700 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Ngọc Hồi (Hà Nội), xảy ra va chạm giữa tàu hỏa và ô tô tải, khiến một người tử vong, một người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giữa tàu hỏa và ô tô tải ở Hà Nội. Ảnh: CAHN.

Thời điểm trên, tàu SE chạy hướng Văn Điển - Thường Tín khi đến khu vực ngã 3 có rào chắn dân sinh thì va chạm với xe tải biển kiểm soát 29H-7xx.xx.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ. Một người đi bộ bị đa chấn thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Đầu máy tàu hỏa hư hỏng phần đầu, ô tô tải biến dạng nặng.

Sau sự việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị khẩn trương phân luồng giao thông, tổ chức cứu nạn cứu hộ, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân để xử lý theo quy định.