Diện mạo Hòn Vọng Phu sau khi được đầu tư 17 tỉ đồng chống đổ sập

Di tích thắng cảnh Hòn Vọng Phu nằm trong cụm Di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (còn gọi là núi Nhồi; phường An Hưng, TP Thanh Hóa cũ - nay là phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa).

Hình ảnh Hòn Vọng Phu trước và sau khi được gia cố

Hòn Vọng Phu là một cột đá cao khoảng 20 m, giống hình người phụ nữ ôm con. Di tích này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích cấp Quốc gia năm 1992 cùng với di tích Đình Thượng, chùa Hinh Sơn, chùa Quan Thánh, Lăng Mãn Quận công Lê Trung Nghĩa.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, đêm 15-6-2022, di tích Hòn Vọng Phu đã bị sét đánh trúng, gây sạt lở khối đá kích thước 1x3 m phía tây và khối đá kích thước 2,5x3 m phía đông.

Diện mạo Hòn Vọng Phu trông trắng sáng, không còn rêu phong như trước đây

Sau sự cố trên, Hòn Vọng Phu đã bị tróc vỡ, xuất hiện nhiều vết nứt, hiện có độ nghiêng theo phương thẳng đứng từ 10 - 15 độ, và có nguy cơ tiếp tục bị sét đánh gây sụp đổ nếu không sớm có biện pháp bảo vệ, bảo tồn.

Để tìm giải pháp bảo tồn, cuối năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo khoa học, tham vấn ý kiến của các chuyên gia và nhà khoa học.

Điểm nứt vỡ gần đỉnh chóp Hòn Vọng Phu (trước) và sau khi được xử lý gia cố

Tháng 5-2024, UBND TP Thanh Hóa đã xây dựng hệ thống chống sét với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng ngay cạnh di tích, đồng thời làm rào chắn, biển cảnh báo nghiêm cấm người dân lên núi tham quan, thắp hương.

Tuy nhiên, để bảo tồn lâu dài, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định duyệt chi 17 tỉ đồng để gia cố Hòn Vọng Phu bằng phương án khoan lỗ rút lõi, sau đó gia cố bằng các sợi thép được chèn vữa SIKA GROUT 214-11 gia cố dọc theo phương đứng.

Để "cứu" Hòn Vọng Phu, tỉnh Thanh Hóa đã chi 17 tỉ đồng để bơm vữa SIKA tạo kết dính. Đơn vị thi công đã phải dựng giàn giáo cao hơn chục mét để thực hiện gia cố

Khi bơm vữa SIKA, vữa sẽ chèn vào các vết nứt trên thành lỗ khoan, bao bọc các sợi thép D14 tạo thành những sợi thớ vững chắc chịu kéo và chịu nén nhằm ngăn chặn các vết nứt phát triển, bó các phần tử rời rạc của khối do nứt nẻ, vỡ vụn thành một khối vững chắc không bị tách rời. Thời gian hoàn thành trước ngày 31-12-2025.

Trong quá trình thực hiện công tác gia cố, đơn vị thi công đã dựng hệ thống giàn giáo khủng cao hơn chục mét trên đỉnh núi Nhồi bao quanh khối đá bị sét đánh trước đó, để tiến hành các phương án gia cố.

Công tác gia cố bảo vệ Hòn Vọng Phu trước nguy cơ đổ sập đã cơ bản hoàn thành

Đền thời điểm chiều 11-1, theo ghi nhận, toàn bộ hệ thống giàn giáo đã được đơn vị thi công tháo dỡ hết. Khối đá chính (Hòn Vọng Phu) đã khoác lên mình một diện mạo mới, trông trắng sáng hơn, không còn nét cổ kính, rêu phong như trước.