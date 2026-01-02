Người Hà Nội khoác áo mưa ra đường từ tờ mờ sáng trong gió rét đầu năm

Không khí lạnh ảnh hưởng trên diện rộng tại Bắc Bộ và mở rộng xuống Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Tại Hà Nội, sáng sớm 2/1, nền nhiệt giảm rõ rệt so với ngày trước đó.

Lúc 7h, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội còn khoảng 13-15°C.

Trời nhiều mây, mưa nhỏ rải rác, độ ẩm cao kèm gió đông bắc thổi khiến cảm giác lạnh càng thêm rõ rệt so với mấy ngày trước.

Sáng sớm trên cầu Long Biên, người đi xe máy càng thấm cái rét khi những làn gió lạnh từ mặt sông thổi lên.

Ra đường từ sáng sớm, ngoài nhiều lớp quần áo, không ít người mặc thêm áo mưa như cách giữ ấm tạm thời.

“Sáng nay lạnh hơn mấy hôm trước. Trời có mưa nhẹ nhưng gió khá buốt, nên tôi mặc áo mưa từ sớm cho đỡ lạnh, nhất là khi chạy qua cầu”, chị Lan Anh, tiểu thương chợ Long Biên chia sẻ.

Cái rét đến nhanh trong ngày đầu năm khiến nhiều người chưa kịp chuẩn bị đầy đủ đồ ấm, đặc biệt là người lao động bắt đầu công việc từ tờ mờ sáng.

Tại chợ đầu mối Long Biên, không khí mua bán vẫn diễn ra nhộn nhịp từ sáng sớm bất chấp giá rét.

“Tôi bán xôi buổi sáng sớm quen rồi, nhưng hôm nay thấy lạnh hơn hẳn, phải mặc thêm 3-4 lớp áo cho đỡ gió”, bà Nguyễn Thị Anh ở Long Biên nói.

Người đàn ông co ro, khoanh tay để giữ ấm khi chưa có khách.

Người dân ra đường đều mặc kín, di chuyển nhanh để tránh gió lạnh.

Dù lạnh, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, nhiều người vẫn giữ thói quen tập thể dục buổi sáng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội ngày 2/1 nhiều mây, có lúc mưa nhỏ.

Gió đông bắc cấp 2-3, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16°C, cao nhất trong ngày khoảng 16-18°C.