Việt Nam làm việc với BTC SEA Games về sai sót bản đồ trong lễ khai mạc

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 11/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của VnExpress về việc tại lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tối 9/12, ban tổ chức của nước chủ nhà Thái Lan dùng kỹ xảo hình ảnh mô phỏng bản đồ các quốc gia khu vực, nhưng ở phần hiển thị bản đồ Việt Nam, hình ảnh trình chiếu thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như đảo Phú Quốc.

Người phát ngôn cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang trao đổi với Ban tổ chức SEA Games 33 về sai sót trong thể hiện bản đồ Việt Nam tại lễ khai mạc.

"Một lần nữa, Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa theo luật pháp quốc tế", người phát ngôn nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

SEA Games là đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, được tổ chức hai năm một lần, quy tụ các vận động viên xuất sắc của 11 quốc gia trong khu vực. Sự kiện thường diễn ra vào các năm lẻ, bao gồm nhiều môn thi đấu thuộc hệ thống Olympic, ASIAD cùng một số môn thể thao đặc thù của từng nước đăng cai.

Qua hơn 66 năm, SEA Games được xem là biểu tượng của tinh thần hữu nghị khu vực, là sân chơi quan trọng để các nền thể thao Đông Nam Á phát triển và khẳng định bản sắc.

SEA Games năm nay diễn ra tại Thái Lan, nhưng lễ khai mạc trên sân Rajamangala, Bangkok tối 9/12 gặp nhiều sự cố. Trong phần giới thiệu lịch sử SEA Games, Ban tổ chức mắc lỗi hiển thị cờ Singapore khi nhắc đến đại hội 1997 ở Indonesia. Tiếp đến là sự không thống nhất về số lượng huy chương. MC giới thiệu 574 bộ, trong khi ánh sáng trình chiếu lại hiện 547 bộ.

Sau sự cố trình chiếu liên quan đến bản đồ Việt Nam thiếu hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa cũng như đảo Phú Quốc, đoàn thể thao Việt Nam đã thông báo sự việc đến Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan để xử lý.