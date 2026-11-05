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Hà Nội: Nhiều xe cứu thương vào hiện trường vụ cháy Trường THCS Kim Liên

Sự kiện: Thời sự

Hơn 13h ngày 5/11, nhiều xe cứu thương di chuyển vào trong hiện trường vụ cháy dãy nhà thuộc khuôn viên Trường THCS Kim Liên, Hà Nội.

Vào khoảng hơn 12h ngày 5/11, người dân phát hiện có cháy tại dãy nhà bên trong Trường THCS Kim Liên (1 Hoàng Tích Trí, Kim Liên, Hà Nội). Ngay lập tức, các học sinh trong trường THCS Kim Liên được sơ tán. Ảnh: Thanh Hà.

Vào khoảng hơn 12h ngày 5/11, người dân phát hiện có cháy tại dãy nhà bên trong Trường THCS Kim Liên (1 Hoàng Tích Trí, Kim Liên, Hà Nội). Ngay lập tức, các học sinh trong trường THCS Kim Liên được sơ tán. Ảnh: Thanh Hà.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thanh Hà.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thanh Hà.

Lực lượng chữa cháy điều động 7 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ảnh: Thanh Hà.

Lực lượng chữa cháy điều động 7 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ảnh: Thanh Hà.

Theo người dân, khu vực xảy ra hoả hoạn là dãy nhà cấp 4 trong khuôn viên nhà trường. Ảnh: Thanh Hà.

Theo người dân, khu vực xảy ra hoả hoạn là dãy nhà cấp 4 trong khuôn viên nhà trường. Ảnh: Thanh Hà.

Ảnh: Thanh Thế.

Ảnh: Thanh Thế.

Ảnh: Thanh Hà.
Ảnh: Thanh Hà.
Ảnh: Thanh Hà.
Ảnh: Thanh Hà.

Đến khoảng hơn 13h, ít nhất 3 xe cứu thương di chuyển vào trong hiện trường. Sau khoảng nửa giờ các xe di chuyển ra ngoài. Ảnh: Thanh Hà.

Đến khoảng hơn 13h, ít nhất 3 xe cứu thương di chuyển vào trong hiện trường. Sau khoảng nửa giờ các xe di chuyển ra ngoài. Ảnh: Thanh Hà.

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Theo Thanh Hà ([Tên nguồn])

Nguồn: https://tienphong.vn/ha-noi-nhieu-xe-cuu-thuong-vao-hien-truong-vu-chay-tru...

-05/11/2026 14:05 PM (GMT+7)
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