Mưa lũ làm sập khu nhà bán trú trường học ở Sơn La

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, trong đêm 10/7 và sáng 11/7, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to.

Lượng mưa phổ biến từ 50mm đến trên 200mm. Trong đó, xã Mường La ghi nhận lượng mưa cao nhất với 236,4mm. Một số khu vực khác cũng có lượng mưa lớn như Hua Trai thuộc xã Chiềng Lao đạt 187mm, Mường Bú 142,6mm và Chiềng Hoa 2 là 140,4mm.

Mưa lớn kéo dài đã gây ảnh hưởng đến nhiều địa phương. Tại xã Mường La, tuyến đường qua Tiểu khu 2 bị ngập sâu, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Bùn đất tràn trên mặt đường tại địa bàn xã Mường La, tỉnh Sơn La. (Ảnh: CACC)

Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Mường La triển khai khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước, dọn bùn đất và hỗ trợ người dân vệ sinh nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.

Đáng chú ý, tại xã Mường Trai, lũ và sạt lở đất đã làm sập khu nhà bán trú của Trường Tiểu học và THCS Mường Trai. Bên cạnh đó, nhiều khu vực ven suối, chân taluy và sườn đồi được xác định có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến các địa bàn bị ảnh hưởng để hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả. Lực lượng PCCC và CNCH, Cảnh sát giao thông, Công an cơ sở đã phối hợp với lực lượng quân đội, an ninh trật tự ở cơ sở và chính quyền địa phương triển khai thông cống, khơi thông hệ thống thoát nước, dọn bùn đất, di chuyển tài sản, hỗ trợ người dân vệ sinh nhà cửa và bảo đảm an toàn tại các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Khu nhà bán trú của Trường Tiểu học và THCS Mường Trai bị sập. (Ảnh: NDCC)

Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Tổ CSGT khu vực Mường La tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, cảnh báo người và phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm. Phối hợp với các lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả do bùn đất tràn vào nhà ở.

Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, lực lượng Công an tỉnh Sơn La tiếp tục duy trì ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng có mặt tại các điểm xung yếu để hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và sớm ổn định đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng, các địa phương như Tạ Khoa, Chiềng Hặc, Lóng Sập cùng nhiều xã vùng cao khác tiếp tục đối mặt với nguy cơ sạt lở nếu mưa lớn kéo dài trong những ngày tới.

CSGT Công an Sơn La nạo bùn, khơi thông cống rãnh do mưa lớn kéo dài. (Ảnh: CACC)

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, Sơn La vẫn có mưa vừa, mưa to và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 40mm, có nơi trên 100mm.

Mưa cường suất lớn trong thời gian ngắn có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực xung yếu. Mưa dông cũng có khả năng kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến sản xuất, hạ tầng và an toàn giao thông.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát các khu dân cư có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập sâu để xây dựng phương án sơ tán, bố trí nơi tạm cư khi cần thiết.

Các địa phương phải hoàn thành phương án trước ngày 15/7, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai.