Vụ 300 tấn lợn bệnh ở Hà Nội: 26 trường học đã mua thịt đưa vào bếp ăn

Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội thông tin đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Văn Thành về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Tang vật của vụ án. Ảnh: CACC

Không dừng lại ở đó, cơ quan chức năng cũng khởi tố thêm 4 bị can là nguyên cán bộ thuộc Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm dịch động vật và kiểm soát giết mổ về hai tội danh nghiêm trọng: lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác.

Diễn biến vụ việc bắt đầu từ ngày 17/3, khi Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm nghi vấn. Tại hộ kinh doanh của Nguyễn Thị Hiền ở lò mổ Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu giết mổ lợn không đảm bảo sức khỏe, thu giữ hơn 543 kg thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi cùng nhiều tài liệu liên quan.

Mở rộng kiểm tra, tại Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát (xã Hồng Vân, Hà Nội) do Nguyễn Văn Thành làm giám đốc và Nguyễn Thị Bình đồng điều hành, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thêm 176 kg thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi và bệnh tai xanh.

Cùng ngày, lực lượng điều tra tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Đỗ Văn Thanh – người được xác định là đầu mối cung cấp lợn cho Nguyễn Thị Hiền – cùng các cá nhân liên quan, trong đó có các cán bộ từng công tác tại hệ thống kiểm dịch và kiểm soát giết mổ thuộc Hà Nội và Phú Thọ.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, Đỗ Văn Thanh đã thu gom khoảng 3.600 con lợn, tương đương gần 300 tấn thịt, có dấu hiệu nhiễm bệnh từ các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, rồi vận chuyển về lò mổ Vạn Phúc để tiêu thụ.

Số thịt này sau đó được Nguyễn Thị Hiền bán ra thị trường, trong đó có cung cấp cho Công ty Cường Phát. Đáng chú ý, doanh nghiệp này tiếp tục phân phối lại cho nhiều công ty thương mại, đưa thực phẩm vào một số trường mầm non, tiểu học tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Để hợp thức hóa nguồn gốc số lợn bệnh, Đỗ Văn Thanh đã cấu kết với Vũ Kim Tuấn nhằm cấp giấy chứng nhận kiểm dịch trái quy định. Không chỉ vậy, tại khu giết mổ tập trung Vạn Phúc, một số cán bộ còn tự đặt ra các quy định trái phép, thu tiền từ 250.000 đến 4.000.000 đồng mỗi chuyến xe, thậm chí yêu cầu các chủ lò mổ nộp từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi tháng để được “tạo điều kiện” hoạt động. Tổng số tiền thu lợi bất chính ước tính lên tới khoảng 2,5 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò và sai phạm của các cá nhân liên quan nhằm xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.