Hà Nội mờ ảo trong sương mù dày đặc ngày đầu tuần

Thời tiết ngày 7-1 tại một số khu vực khác trên cả nước: Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, cao nhất từ 21 – 24 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, phía Nam 29 – 31 độ C. Tây Nguyên có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.