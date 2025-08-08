Ông Netanyahu nói muốn kiểm soát toàn bộ Dải Gaza, Hamas cảnh báo ‘loại bỏ con tin’

Trả lời phỏng vấn của đài Fox News ngày 7-8, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nói rằng Israel dự định giành quyền kiểm soát quân sự toàn bộ Dải Gaza.

“Chúng tôi dự định làm vậy. Nhưng chúng tôi không định nắm giữ Gaza lâu dài. Chúng tôi muốn có một vành đai an ninh. Chúng tôi không muốn quản trị nó. Chúng tôi không muốn hiện diện ở đó với tư cách một cơ quan cai quản” - ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Ông Netanyahu nói Israel muốn bàn giao vùng lãnh thổ này cho các lực lượng Ả Rập quản lý. Thủ tướng Israel không nêu chi tiết về cơ chế quản trị hay những quốc gia Ả Rập nào có thể tham gia.

Ông Netanyahu đưa ra phát biểu trên ngay trước khi có cuộc họp dự kiến vào ngày 8-8 với một nhóm nhỏ các bộ trưởng cấp cao Israel để thảo luận kế hoạch quân đội kiểm soát thêm lãnh thổ ở Gaza.

Hai nguồn tin chính phủ Israel cho biết bất kỳ nghị quyết nào của nội các an ninh cũng cần được toàn bộ nội các phê chuẩn.

Một trong những kịch bản được xem xét trước cuộc họp an ninh là tiếp quản theo từng giai đoạn các khu vực ở Gaza hiện chưa nằm dưới sự kiểm soát của Israel, một nguồn tin nói với hãng tin Reuters.

Theo nguồn tin, Lực lượng Phòng vệ Israel có thể đưa ra cảnh báo sơ tán cho người Palestine ở những khu vực cụ thể tại Gaza, có thể cho họ vài tuần trước khi quân đội tiến vào.

Việc kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ sẽ đảo ngược quyết định năm 2005 của Israel rút công dân và binh sĩ khỏi Gaza, dù vẫn giữ quyền kiểm soát biên giới, không phận và hạ tầng thiết yếu.

Các đảng cánh hữu đổ lỗi cho quyết định rút quân này đã tạo điều kiện để nhóm vũ trang Hamas lên nắm quyền tại đây qua cuộc bầu cử năm 2006.

Hiện chưa rõ ông Netanyahu dự tính một cuộc hành động kéo dài hay một chiến dịch ngắn hạn nhằm loại bỏ Hamas và giải cứu con tin Israel.

Nhóm vũ trang Hamas ngày qua ra tuyên bố gọi phát biểu của ông Netanyahu là “hành động phá hoại trắng trợn” chống lại tiến trình đàm phán.

“Tuyên bố của ông Netanyahu về việc mở rộng hành động gây hấn khẳng định rõ ràng rằng ông ấy tìm cách loại bỏ con tin Israel và hy sinh họ” - theo tuyên bố.

Quan chức Hamas - ông Osama Hamdan nói với kênh Al Jazeera rằng nhóm này sẽ coi bất kỳ lực lượng nào được lập ra để quản trị Gaza là một lực lượng “chiếm đóng” có liên hệ với Israel.

Một nguồn tin Jordan nói với Reuters rằng các quốc gia Ả Rập “chỉ ủng hộ những gì người Palestine đồng ý và quyết định”, đồng thời nhấn mạnh an ninh ở Gaza nên được xử lý thông qua “các thể chế hợp pháp của Palestine”.

Trước đó trong năm nay, Israel và Mỹ đã bác bỏ đề xuất của Ai Cập, được các lãnh đạo Ả Rập hậu thuẫn, về việc thành lập một ủy ban hành chính gồm các chuyên gia Palestine độc lập, có chuyên môn, chịu trách nhiệm quản trị Gaza sau chiến sự.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn mới nhất của ông Netanyahu. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm ngày 6-8 từ chối nói liệu ông ủng hộ hay phản đối khả năng Israel tiếp quản quân sự toàn bộ Dải Gaza.