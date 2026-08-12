Hà Nội lên tiếng về hố sâu ven nhà dân trên Quốc lộ 6

Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, nguyên nhân là việc thi công đường ống nước dọc Quốc lộ 6 chưa kịp hoàn trả mặt bằng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của một số hộ dân tại khu vực Km 25+300, xã Phú Nghĩa. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Xây dựng đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội và các nhà thầu thi công khẩn trương hoàn trả mặt bằng, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường.

Một phần đoạn đường được thi công trên Quốc lộ 6.

Các đơn vị được yêu cầu thực hiện phun nước giảm bụi, thu dọn vật liệu, vệ sinh mặt đường và đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, nội dung phản ánh nêu trên đã được khắc phục ngay. Hiện, các gói thầu thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đang được khẩn trương triển khai, bảo đảm tiến độ. Đối với phản ánh “Dự án cải tạo Quốc lộ 6 vẫn thi công cầm chừng", Sở Xây dựng cho biết nguyên nhân chủ yếu là dự án còn thiếu mặt bằng.

Theo Sở Xây dựng, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố, UBND các xã, phường Yên Nghĩa, Dương Nội, Chương Mỹ, Phú Nghĩa và Xuân Mai đang tăng cường, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Khi có mặt bằng sạch, chủ đầu tư và các nhà thầu sẽ tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình theo kế hoạch.