Công an Phú Thọ xử lý người đăng ảnh AI vụ 5 chú tiểu bị đánh ở chùa Bầu

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, gần đây nhiều Fanpage, hội nhóm đồng loạt đăng tải thông tin, hình ảnh do AI tạo về vụ việc người đàn ông đánh 5 chú tiểu tại chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc.

Ngày 13/8, bà Đ.T.N. (trú tại phường Nông Trang, Phú Thọ) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh được chỉnh sửa bằng AI liên quan vụ việc tại chùa Bầu.

Công an làm việc với bà Đ.T.N. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Cơ quan công an làm việc đối với bà N., người phụ nữ đã thừa nhận việc đăng tải trên là sai sự thật và tự gỡ bài khắc phục sai phạm đồng thời cam kết không tái phạm. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không sử dụng hoặc phát tán hình ảnh do AI tạo để làm sai lệch bản chất vụ việc, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng không gian mạng văn minh, an toàn.

Cùng với đó, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin gây hiểu lầm hoặc cố tình xuyên tạc bối cảnh sự việc nhằm mục đích xấu.

Những hình ảnh sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; không chia sẻ các bài viết chưa được kiểm chứng, không rõ nguồn gốc; chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện nội dung có dấu hiệu vi phạm, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 10/8, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận trình báo của người dân về việc 5 chú tiểu tại chùa Bầu Phật Quang Tự có dấu hiệu bị đánh gây thương tích trên cơ thể.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Phúc khẩn trương xác minh thông tin và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh.

Qua điều tra, xác minh, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thế Duy (SN 2001, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa), hiện đang tu tập tại chùa Bầu Phật Quang Tự, là người có hành vi đánh 5 chú tiểu gây thương tích.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thế Duy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Chiều 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Duy về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.