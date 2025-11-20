2 trẻ mắc kẹt dưới hố sâu khi đi dã ngoại ở núi Trầm

Ngày 20/11, Công an TP Hà Nội cho biết vào hồi 13h47 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo về việc hai cháu nhỏ bị mắc kẹt dưới hố sâu tại khu vực núi Trầm, thôn Long Châu Miếu, phường Chương Mỹ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã điều động lực lượng và phương tiện của Đội CC&CNCH khu vực 28 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng tới hiện trường triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tới hiện trường triển khai công tác CNCH. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Tại hiện trường, do địa hình núi đá phức tạp và việc tiếp cận hố sâu gặp nhiều khó khăn, Chỉ huy lực lượng đã yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tổ chức trinh sát, xác định chính xác vị trí các nạn nhân.

Lực lượng cứu nạn đồng thời tiến hành sơ cứu ban đầu và sử dụng thiết bị chuyên dụng để đưa hai cháu lên nơi an toàn.

Các cháu nhanh chóng được giải cứu thành công và đưa đến vị trí an toàn. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Mặc dù công tác cứu hộ diễn ra trong điều kiện hiểm trở, song với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, các biện pháp kỹ thuật đã được triển khai nhanh chóng, đồng bộ.

Sau một thời gian nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa được hai nạn nhân ra khỏi hố sâu và chuyển đến vị trí an toàn.

Theo thông tin ban đầu, hai cháu bị rơi xuống hố trong lúc đi dã ngoại cùng gia đình. Hiện sức khỏe của cả hai đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.