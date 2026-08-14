Hơn 300 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 13/8, các lực lượng tiếp tục di dời đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM) nhằm tiếp cận những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Do khu vực này có khối lượng đất đắp lớn từ quá trình cải tạo công viên trước đây, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 300 m³ đất.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng.

Kết quả trong ngày 13/8, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập 18 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 12 bộ di vật kèm theo.

Như vậy, tính đến hết ngày 13/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 311 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 179 bộ có di vật.

Cụ thể, 311 bộ hài cốt gồm 278 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó, 2 vị trí mộ tập thể nằm tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Khu B là vị trí tìm kiếm thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng. Đây là khu vực có lượng đất đắp lớn hình thành trong quá trình cải tạo công viên trước đây, khiến lực lượng chức năng phải xử lý hàng trăm mét khối đất mỗi ngày để tiếp cận các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Những ngày gần đây, quá trình mở rộng tìm kiếm tại Khu B liên tục phát hiện thêm hài cốt. Ngày 10/8, lực lượng làm nhiệm vụ quy tập 11 bộ; ngày 11/8 thêm 12 bộ; ngày 12/8 thêm 25 bộ và ngày 13/8 tiếp tục phát hiện 18 bộ.

Như vậy, chỉ trong 4 ngày từ 10-13/8, 66 bộ hài cốt liệt sĩ đã được quy tập tại Khu B.

Trước đó, việc tìm kiếm được triển khai tại Khu A, sau đó mở rộng sang Khu B trên cơ sở thông tin từ các nhân chứng và kết quả khảo sát thực địa. Đến nay, lực lượng chức năng đã xác định 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Với 311 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập sau gần hai tháng tìm kiếm, cuộc khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng đã vượt mốc 300 bộ. Trong số này, 179 bộ có di vật kèm theo, là nguồn thông tin quan trọng phục vụ công tác xác minh, đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm tại Khu B vẫn đang tiếp tục được triển khai, mở rộng phạm vi để tìm kiếm, quy tập những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại dưới lòng đất.