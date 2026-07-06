Bẫy hố sâu ngổn ngang ven nhà dân khi thi công mở rộng Quốc lộ 6

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai được khởi công từ tháng 12/2022, là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội.

Dù đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và tăng tốc thi công nhằm giảm ùn tắc cho cửa ngõ phía Tây Hà Nội cùng mục tiêu tăng kết nối vùng Tây Bắc, dự án mở rộng Quốc lộ 6 đoạn qua Khu công nghiệp Phú Nghĩa lại đang xuất hiện hàng loạt hố sâu nham nhở sau khi đơn vị thi công đào đường đặt ống cống.

Việc đơn vị thi công đào nền đường sát khu vực nhà dân đã để lại nhiều hố sâu ngổn ngang. Tại một số vị trí, nước đọng thành những vũng lớn kéo dài nhiều ngày, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho cả người dân lẫn các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Việc đào đường thi công đã khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân sinh sống quanh khu vực này trở nên vô cùng chật vật, khó khăn. Người dân dọc tuyến phải tự bắc thang, chế lối đi tạm để "vượt" qua đoạn công trường nguy hiểm.

"Chỉ mong công trình hạ ngầm này làm đến đâu dứt điểm đến đó để người dân trên dọc tuyến phố sớm ổn định cuộc sống. Nhà thầu cần có trách nhiệm hơn trong khâu hoàn trả mặt đường và rào chắn kỹ lưỡng các hố sâu, tránh để phát sinh bẫy nguy hiểm cho người đi bộ", ông Minh sinh sống tại khu vực chia sẻ.

Những hố đào sâu hoắm kéo dài cả trăm mét ngay trước cửa nhà dân đang trở thành nỗi lo thường trực về nguy cơ mất an toàn.

Do mặt đường bị đào sâu vài mét, nhiều ngôi nhà bị lộ nguyên cả móng; sau mỗi trận mưa, nước lại đọng thành vũng lớn sát vách khu dân cư.

Việc thi công khiến nhiều nhà dân dọc tuyến Quốc lộ 6 rơi vào tình trạng chênh cao so với mặt đường.

Đáng ngại hơn, xuất hiện nhiều hố đào sâu sát chân các công trình dân sinh nhưng biện pháp rào chắn, bảo đảm an toàn tại công trường vẫn còn rất sơ sài, bất cập.

Thông tin về vấn đề này, đại diện đơn vị thi công là Công ty Xây dựng Long Thành lý giải việc đào sâu sát nhà dân là hạng mục kỹ thuật bắt buộc để xử lý nền đất yếu, đồng thời cho biết tiến độ hoàn trả mặt bằng bị chậm trễ do thời tiết mưa lớn và cam kết sẽ khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục để bảo đảm an toàn cho người dân.